هل يؤثر وجود صديد في البول على الحمل، وما أعراضه؟

الصديد بالبول هي حالة بولية تنطوي على عدد مرتفع من خلايا الدم البيضاء في البول، يحدد الأطباء العدد المرتفع بأنه ما لا يقل عن 10 خلايا دم بيضاء لكل ملليمتر مكعب (mm3) من البول، ويمكن أن تسبب البيوريا أن يبدو البول غائمًا أو كما لو كان يحتوي على صديد.

غالبًا ما يحدث وجود البيوريا في التهاب المسالك البولية (UTI) وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون علامة على التهاب المسالك البولية المعقدة أو الإنتان.

وجود صديد بالبول، فيتو

البيوريا العقيمة هي شكل من أشكال البيوريا التي تحدث دون اكتشاف وجود البكتيريا وفي هذه الحالات، قد يكون الأمر مرتبطًا ببكتيريا لم يتم اكتشافها، أو فيروس أو نوع جرثومي آخر، أو بعض الحالات الطبية الأساسية الأخرى.

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ويمكن أن تحدث بيوريا نتيجة للعديد من الحالات المختلفة، والسبب الأكثر شيوعًا هو التهاب المسالك البولية، وهو عدوى في أي منطقة من الجهاز البولي، بما في ذلك الكلى أو الحالب أو مجرى البول أو المثانة.

تحدث البيوريا القيحية العقيمة في أغلب الأحيان نتيجة للأمراض المنقولة جنسيًا (STIs)، مثل السيلان أو الالتهابات الفيروسية.

وتشمل الأسباب الأخرى للبيوريا العقيمة ما يلي:

التهاب المثانة الخلالي

تجرثم الدم مع الإنتان

مرض الدرن

حصوات المسالك البولية

مرض كلوي

التهاب البروستاتا

التهاب رئوي

أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض الذئبة الحمراء (SLE) أو مرض كاواساكي

الطفيليات

أورام في المسالك البولية

مرض الكلية متعددة الكيسات

يمكن أن تكون البيوريا أيضًا رد فعل على تناول أنواع معينة من الأدوية، بما في ذلك:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الأيبوبروفين والأسبرين

مدرات البول

المضادات الحيوية البنسلين

مثبطات مضخة البروتون، مثل أوميبرازول

أعراض وجود صديد بالبول

يمكن أن تسبب البيوريا بولًا غائمًا وبولًا به صديد قد لا يكون مصحوبًا بأي أعراض أخرى، ويرجع التغير في اللون أو الملمس إلى زيادة عدد خلايا الدم البيضاء.

وفي حالة وجود التهاب المسالك البولية، قد تشمل الأعراض أيضًا:

الرغبة المتكررة في التبول

إحساس بالحرقان عند التبول

الدم في البول

البول ذو الرائحة الكريهة

آلام الحوض

حمى

الأعراض الأخرى التي قد تحدث إذا تسببت حالة كامنة أخرى في بيلة قيحية:

حمى

وجع بطن

تفريغ غير طبيعي

ضيق في التنفس

الغثيان أو القيء

لاج البيوريا يعتمد على السبب الكامن وراءه وعادة، يسبب التهاب المسالك البولية وسيتضمن العلاج دورة قصيرة من العلاج بالمضادات الحيوية، مثل تريميثوبريم-سلفاميثوكسازول عن طريق الفم أو نيتروفورانتوين.

ويمكن للمضادات الحيوية أيضًا علاج الأمراض المنقولة جنسيًا البكتيرية والسل، وإذا لم يكن هناك تحسن بعد تناول دورة كاملة من المضادات الحيوية، فقد تكون هناك حالة كامنة أكثر خطورة.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي إيقاف الأدوية التي تسبب زيادة خلايا الدم البيضاء في البول إلى علاج البيلة البولية ومع ذلك، فمن الضروري استشارة الطبيب قبل التوقف عن تناول أي أدوية أو تغييرها.

وجود صديد بالبول، فيتو

وجود صديد بالبول أثناء الحمل

غالبًا ما تحدث البيوريا والتهابات المسالك البولية أثناء الحمل ويرجع ذلك إلى التغيرات التشريحية والهرمونية أثناء الحمل والتي تسمح للبكتيريا بالدخول إلى المسالك البولية والنمو.

ويجب على أي شخص يعاني من البيوريا أثناء الحمل التحدث إلى الطبيب لتحديد السبب الأساسي ويمكن أن تكون العدوى أو حتى وجود بكتيريا بدون أعراض في البول أثناء الحمل ضارة وقد تسبب مضاعفات للطفل.