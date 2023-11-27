7 أعراض تنذر بإصابتك بالمغص الكلوي، وأهم أسبابه

المغص الكلوي هو الألم الذي يحدث عندما تسد الحصوة المسالك البولية، وفي حين أن الحصوات الصغيرة يمكن أن تمر عبر البول، إلا أن الحصوات الأكبر حجمًا تتطلب علاجات أخرى مثل الجراحة.

المغص الكلوي، فيتو

ما هو المغص الكلوي؟

المغص الكلوي هو الألم الذي قد يحدث عندما تعلق الحصوة في جزء من المسالك البولية أو بسبب اضطرابات المسالك البولية الأخرى مثل العدوى أو التشنج، وتتشكل الحجارة عندما تتراكم المعادن أو المواد الأخرى، وتلتصق ببعضها البعض وتشكل البلورات، ويمكن أن تتواجد هذه الحصوات في أي جزء من جهازك البولي، مثل الكليتين (حصوات الكلى) أو المثانة (حصوات المثانة) أو الحالب (حصوات الحالب)، واعتمادًا على حجم الحصوة وموقعها، يمكن أن يتراوح المغص الكلوي من خفيف إلى شديد.

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أعراض المغص الكلوي

العلامة التحذيرية الأكثر شيوعًا للمغص الكلوي هي الألم الشديد في الخصر على الجانب المصاب من الجسم، بين الضلوع السفلية والورك، ويمكن أن ينتشر هذا الألم إلى الظهر أو الفخذ أو أسفل البطن أو يأتي المغص الكلوي على شكل موجات، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان والقيء، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تظهر مع المغص الكلوي ما يلي:

التبول المؤلم.

الدم في بول.

البول الغائم.

تغيرات في البول، مثل ظهور رائحة كريهة في البول، أو التبول أكثر أو أقل من المعتاد، أو الحاجة الملحة للتبول.

بلورات في البول.

حمى.

قشعريرة.

أسباب المغص الكلوي

الحصوات البولية هي السبب الرئيسي للمغص الكلوي، وإذا كانت الحصوة تقيد تدفق البول، فقد تسبب زيادة الضغط والالتهاب.

ويمكن أن تتكون الحصوات في المسالك البولية لعدة أسباب، بما في ذلك:

الجفاف.

زيادة الكالسيوم في البول.

البروتين الزائد في النظام الغذائي.

أدوية معينة.

حالات الجهاز الهضمي، مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.

بفرط نشاط جارات الدرق.

كيف تتخلص من المغص الكلوي؟

يعتمد علاج المغص الكلوي على نوع الحصوات الموجودة لدي المريض، وتوجد عدة أنواع مختلفة من حصوات المسالك البولية، بما في ذلك:

حصوات الكالسيوم (مصنوعة من أكسالات الكالسيوم أو فوسفات الكالسيوم).

حصوات حمض اليوريك (مصنوعة من مركزات حمض اليوريك).

أحجار ستروفيت (مصنوعة من معدن الستروفيت).

حصوات السيستين (المصنوعة من مادة السيستين، وهي مادة كيميائية تنتج عن حالة نادرة تسمى بيلة السيستين).

يعتمد العلاج أيضًا على حجم حصوات المسالك البولية:

علاج المغص الكلوي للحصوات الصغيرة

إذا كان لدي المريض حصوات بولية صغيرة، فقد يتمكن من إخراجها عند التبول، ويجب عليه شرب الكثير من السوائل للمساعدة في إخراج الحصوة، ويمكن للطبيب أن يصف أدوية للمساعدة في تخفيف الألم.

المغص الكلوي، فيتو

علاج المغص الكلوي للحصوات الكبيرة

من غير المحتمل أن تخرج حصوات أكبر عند التبول لذلك، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بإجراء لإزالتها، مثل:

تفتيت الحصوات بموجة الصدمة خلال هذا الإجراء، يتم توجيه موجات الصدمة إلى حصوات المسالك البولية لتفتيتها إلى قطع أصغر، يمكن بعد ذلك تمرير هذه القطع الصغيرة عند التبول.

تنظير الحالب، يقوم الجراح بإدخال أنبوب رفيع ومضاء مزود بكاميرا صغيرة في مجرى البول، والذي يساعدهم في العثور على الحجر وإزالته أو تقسيمه إلى قطع أصغر وإزالة الشظايا.

استئصال حصوة الكلية عن طريق الجلد، يتم إجراء هذا الإجراء لإزالة حصوات الكلى، ويتضمن إجراء شق صغير في الظهر للوصول إلى الكليتين، وعادة ما يتم حجز هذا للأحجار الكبيرة.

دعامة الحالب، في بعض الحالات، يمكن لمقدم الرعاية الصحية وضع دعامة في الحالب لتقليل الانسداد ومساعدة الحصوات على المرور.