فوائد الموز للحامل، يحمي الجنين من التشوهات

فوائد الموز للحامل، مذهلة ومتعددة وهامة لصحة المرأة الحامل، ولصحة الجنين أيضا، وهو ما قد لا تتخيله الكثير من النساء الحوامل، حيث يعد الموز من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للحامل، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، التي تحتاجها الحامل بشكل أساسي خلال أشهر الحمل.



وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الموز يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها الحامل بشكل أساسي خلال أشهر الحمل، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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فيتامين B6: يساعد على نمو الجهاز العصبي للجنين ومنع حدوث عيوب الأنبوب العصبي.

حمض الفوليك: ضروري لنمو دماغ الجنين والحبل الشوكي والأعصاب.

البوتاسيوم: يساعد على تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

الكالسيوم: ضروري لنمو عظام الجنين والأسنان.

الألياف الغذائية: تساعد على تخفيف الإمساك الذي يصيب الكثير من النساء الحوامل.

فوائد الموز للحامل

وأضافت الدكتورة مروة، أن فوائد الموز للحامل، تتمثل فيما يلي:

تقليل خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي: يحتوي الموز على فيتامين B6 وحمض الفوليك، وهما من العناصر الغذائية المهمة لمنع حدوث عيوب الأنبوب العصبي، مثل الشفة المشقوقة والحنك المشقوق.

تعزيز نمو الجهاز العصبي للجنين: يحتوي الموز على فيتامين B6 وحمض الفوليك، وهما من العناصر الغذائية المهمة لنمو دماغ الجنين والحبل الشوكي والأعصاب.

تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل: يحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

تخفيف الإمساك: يحتوي الموز على الألياف الغذائية، والتي تساعد على تخفيف الإمساك الذي يصيب الكثير من النساء الحوامل.

توفير الطاقة: يحتوي الموز على الكربوهيدرات الصحية التي تساعد على توفير الطاقة للحامل.

نصائح لتناول الموز للحامل

يفضل تناول الموز الناضج، حيث يكون أكثر حلاوة وسهولة في الهضم.

يمكن تناول الموز وحده أو مع الأطعمة الأخرى، مثل الزبادي أو الشوفان.

يمكن تناول الموز في أي وقت من اليوم، ولكن يفضل تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

الموز وفوائده

الكمية الموصى بها من الموز للحامل

أوضحت الدكتورة مروة، أنه لا توجد كمية محددة موصى بها من الموز للحامل، ولكن من الأفضل تناول موزتين إلى ثلاث موزات في اليوم. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، فلابد من استشارة طبيبك المتابع لطبيعة حملك، قبل زيادة تناولك للموز.