الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس عاطل لحيازته 8 طرب حشيش بالإسماعيلية

حبس عاطل لحيازته
حبس عاطل لحيازته 8 طرب حشيش بالإسماعيلية، فيتو

قررت نيابة القصاصين الجزئية بالإسماعيلية حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعها وتوزيعها على عملائه بدائرة المركز، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن قيام أحد العناصر الإجرامية بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات القانونية واستهدافه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته ٨ فرش من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على عملائه بنطاق دائرة المركز.

 

Advertisements

 

كما تم ضبط مبلغ مالي كبير وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة مركز شرطة القصاصين موقع فيتو نيابة القصاصين

مواد متعلقة

صحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة المقبوض عليها بسبب فيديو مخل مع كروان مشاكل

جثة شاب ملقاة في شوارع المرج تثير رعب المواطنين

القبض على عاطل بحوزته 8 طرب حشيش بالإسماعيلية

بعد إحالتها للمحاكمة، القصة الكاملة للقبض على حورية راقصة الساحل الشرير

بعد القبض على مذيعة مغمورة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

تجديد حبس المتهم بقتل جاره في البساتين

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل مقتل تاجر سيارات على يد جاره في البساتين

النيابة تكشف سبب وفاة طالبة التبين

الأكثر قراءة

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

أسباب تحويل الحساب لـ"راكد" في البنوك وعمليات يجب إجراء إحداها خلال عام لتجنب المشكلة

الاستعلامات المصرية تعلن تفاصيل اتفاق تمديد الهدنة في غزة

حقيقة منح الطلاب والمعلمين إجازة بمناسبة الانتخابات الرئاسية

وزير المالية يكشف تفاصيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

توجيه عاجل من رضا حجازي بشأن الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

أول تعليق من نتيناهو على تطبيع العلاقات مع السعودية بعد طوفان الأقصى

Advertisements

منوعات

المزيد

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

مظاهر دعم القضية الفلسطينية داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات (صور)

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الاثنين 27-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 27-11-2023 في الأسواق

تراجع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 27-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تكشف الفرق بين البدعة والسنة الحسنة

تفسير حلم النجاة من الموت وعلاقته بالعمر الطويل والتخلص من أزمة كبيرة

أدعية قضاء الحاجة وفك الكربات

المزيد
الجريدة الرسمية