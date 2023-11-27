حبس عاطل لحيازته 8 طرب حشيش بالإسماعيلية

قررت نيابة القصاصين الجزئية بالإسماعيلية حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعها وتوزيعها على عملائه بدائرة المركز، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن قيام أحد العناصر الإجرامية بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات القانونية واستهدافه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته ٨ فرش من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على عملائه بنطاق دائرة المركز.

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كما تم ضبط مبلغ مالي كبير وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.