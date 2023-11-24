أبرزهم الكرتي ومصطفى فتحي، غيابات بيراميدز أمام مازيمبي

تشهد قائمة فريق نادي بيراميدز غياب بعض نجومه الذين يعدون من العناصر الأساسية للفريق خلال مواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

غيابات بيراميدز أمام مازيمبي

ويفتقد بيراميدز خلال مواجهة اليوم كل من مصطفى فتحي ووليد الكرتي وعلي جبر وإبراهيم عادل وإسلام عيسى للإصابة.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

يستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي

وتذاع مباراة بيراميدز ومازيمبي على قناة بي إن سبورتس beIN Sports الناقل الحصري للبطولة بالشرق الأوسط.

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حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

يسعي فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو لتحقيق نتيجة إيجابية بمواجهة اليوم

قائمة بيراميدز

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مازيمبي في إطار بطولة دوري الأبطال..

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارسه اللون الأصفر الكامل، فيما يظهر مازيمبي بالقميص الأبيض في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وصول كلا الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف على أقصى تقدير، مع تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب.