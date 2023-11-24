الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أبرزهم الكرتي ومصطفى فتحي، غيابات بيراميدز أمام مازيمبي

وليد الكرتي، فيتو
وليد الكرتي، فيتو

تشهد قائمة فريق نادي بيراميدز غياب بعض نجومه الذين يعدون من العناصر الأساسية للفريق خلال مواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

غيابات بيراميدز أمام مازيمبي 

ويفتقد بيراميدز خلال مواجهة اليوم كل من مصطفى فتحي ووليد الكرتي وعلي جبر وإبراهيم عادل وإسلام عيسى للإصابة.

 

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي 

يستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي

وتذاع مباراة بيراميدز ومازيمبي على قناة  بي إن سبورتس beIN Sports الناقل الحصري للبطولة بالشرق الأوسط.

Advertisements

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

يسعي فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو لتحقيق نتيجة إيجابية  بمواجهة اليوم

قائمة بيراميدز 

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مازيمبي في إطار بطولة دوري الأبطال..

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي

 وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارسه اللون الأصفر الكامل، فيما يظهر مازيمبي بالقميص الأبيض في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

Advertisements

 وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وصول كلا الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف على أقصى تقدير، مع تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب.

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري الأبطال والقناة الناقلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مباراة بيراميدز ومازيمبي دوري أبطال أفريقيا غيابات بيراميدز أمام مازيمبي نادي بيراميدز مازيمبي

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري الأبطال والقناة الناقلة

بيراميدز في مهمة صعبة اليوم أمام مازيمبي ببداية مشواره بدور المجموعات

عبد الله السعيد: المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هدف بيراميدز

الأكثر قراءة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

الحذاء يصل لـ 10 آلاف جنيه، تخفيضات الأحذية الرجالي في الجمعة البيضاء (صور)

بسبب كروان مشاكل، نقابة المهن التمثيلية تغرم الشركة المنتجة لـ بطن الحوت 100 ألف جنيه

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

من أقدم 10 أسيرات في سجون الاحتلال، معلومات عن روان نافز المفرج عنها ضمن صفقة الهدنة

قمة ليفربول ومانشستر سيتي تشعل صراع محمد صلاح وهالاند بالدوري الإنجليزي

7 صور ترصد زيارة رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا لقصر الاتحادية

تركيا تكشف حقيقة استخدام أراضيها لنقل الأسلحة لإسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

برج مراقبة ونقود ومصادر مائية، كشف أثري جديد في السعودية

أغرب تخفيضات الجمعة البيضاء، ثلاجة بـ 169 ألف جنيه وشبشب بـ 300 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

قتل 4 آلاف طفل فلسطيني ليس كافيًا، تفاصيل القبض على المسئول السابق بإدارة أوباما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

تفسير حلم السمك الصغير في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة جديدة أفضل

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالابتعاد عن الدين اتباع الشيطان

المزيد
الجريدة الرسمية