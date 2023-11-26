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رياضة

خسارة الوداد الأبرز، نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

مجموعات دوري أبطال
مجموعات دوري أبطال أفريقيا،فيتو

دوري أبطال أفريقيا، تصدرت خسارة الوداد المغربي أمام جالاكسي البتسواني  نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024.

وتلقي الوداد المغربي وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا الخسارة أمام  جالاكسي البتسواني بهدف نظيف في افتتاح مشواره في دور المجموعات في ملعب الوداد بالمغرب في مفاجأة من العيار الثقيل.

وشهدت الجولة نجاح الأهلي وبيراميدز في الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشوارهما في دور المجموعات بدوري الأبطال.

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وجاءت نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا  كالتالي:

المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا 

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا 

الوداد المغربي  0-1 جالاكسي البتسواني

سيمبا التنزاني 1-1 أسيك أبيدجان الإيفواري

 

المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا 

الترجي التونسي 2-0 النجم الساحلي التونسي 

بترو أتلتيكو الأنجولي 1-0 الهلال السوادني

 

المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا 

الأهلي 3-0 ميدياما الغاني 

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني

 

 

وكانت  قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت  في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الأربعة.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024


المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي  ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية:  الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة:   الأهلي  وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024 


التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

 

الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا


الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري

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