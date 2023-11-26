ترتيب مجموعة فيوتشر بعد الجولة الأولى بالكونفدرالية

الكونفدرالية، انتهت مباراتا المجموعة الأولى بالجولة الأولى بالبطولة الكونفدرالية والتي تضم فريق فيوتشر ممثل مصر مع الزمالك بالبطولة الافريقية.

وشهدت مباراتا الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالكونفدرالية فوز فريقي فيوتشر واتحاد العاصمة علي حساب سوبر سبورت والهلال الليبي على الترتيب.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 3 نقاط

فيوتشر 3 نقاط

سوبر سبورت 0

الهلال الليبي 0

فيوتشر يفوز علي سوبر سبورت الجنوب افريقي

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة

أحداث المباراة

وجاء الشوط الأول بمستوى هادئ من الفريقين حيث تبادل الفريقان الكرة وكان الفريق الجنوب أفريقي الأكثر هجوما وسيطرة ولولا براعة محمود جنش لمنى مرمى فيوتشر بأكثر من هدف.

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وحصل راسبوتجا لاعب سوبر سبورت على بطاقة صفراء في الدقيقة 30

وبدأ فريق فيوتشر تبادل الهجمات في الشوط الثاني لكن الغلبة كانت لسوبر سبورت

وفرصة ضائعة من هجمة مرتدة لسوبر سبورت يراوغ المدافع ويسدد كرة أرضية يتصدى لها جنش حارس فيوتشر.

وجاءت ركنية لصالح سوبر سبورت تنفذ سيئة ويتصدى لها دفاع فيوتشر ثم خطا لصالح فيوتشر في وسط الملعب.

تسديدة صاروخية من غنام محمد من خارج منطقة الجزاء تسكن على يسار حارس سوبر سبورت إلى داخل الشباك في الدقيقة 76.

واتيحت فرصة لسوبر سبورت انطلاقة وتوغل ويسدد كرة أرضية يتصدى لها حارس فيوتشر جنش وينقذ مرماه من هدف.

وحصد فيوتشر أول ثلاث نقاط تصدر بها قمة المجموعة الأولى.

تشكيل فيوتشر أمام سوبر سبورت

وأعلن البرتغالي ريكاردو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سوبر سبورت الجنوب.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عمر كمال، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، محمد فاروق، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

وجلس على دكة البدلاء:

محمود حمدي، محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمد نصير، كجالي درامي، علي زعزع، أيمن الصفاقسي، عمر السعيد، ومروان محسن

القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

واذيعت مباراة فيوتشر وسوبر سبورت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت 5.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وادار المباراة تحكيميًّا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان أوتارا حكم ساحة، وعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتي حكم رابع.

فيما راقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وأوقعت قرعة المجموعات للكونفيدرالية فيوتشر ضمن المجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب) وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، والهلال الليبي.

وكان فيوتشر قد تأهل لدور المجموعات، بعد تخطيه عقبة سينجيدا التنزاني في دور الـ32.

الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وسوبر سبورت

وارتدي فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملًا وارتدي الحارس الطقم الأخضر كاملًا.

وارتدي فريق سوبر سبورت الطقم الأزرق كاملًا بينما ارتدي حارس المرمى الطقم الأصفر كاملًا.

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية

وجاءت مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة الأولى - 26 نوفمبر

مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

الجولة الثانية- 3 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر

مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024

مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.