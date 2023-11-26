الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

الزمالك يفوز على أبوسليم بهدف نظيف في بداية مشواره بمجموعات الكونفدرالية (صور)

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

 الزمالك ، حقق الزمالك الفوز على أبوسليم الليبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحداث  مباراة الزمالك وأبوسليم 

استحوذ لاعبو الفارس الأبيض على مجريات الربع ساعة الأولى محاولين الوصول لمرمى أبو سليم لكن دون جدوى.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في النصف ساعة الأولى دون أي خطورة تذكر سوى تسديدة ضعيفة من أحمد سيد زيزو. 

وسدد عبدالشافي تسديدة ضعيفة أتت في يد حارس فريق أبوسليم، وكاد الزمالك أن يحرز الهدف الأول عن طريق المثلوثي لكن أتت فوق القائم.

وضغط الزمالك مع بداية الشوط الثاني وكان قريب من إحراز الهدف الأول لولا ثبات الدفاع الليبي، وأحرز أوباما الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 72 من ضربة رأس.

ووصل لاعبو أبوسليم لمنطقة جزاء  الزمالك محاولين خطف هدف التعادل لكن دون جدوى، وأنقذ عواد المرمى من هدف مؤكد من لاعبي أبوسليم الليبي.

 

 

تشكيل الزمالك أمام أبو سليم الليبي

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

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خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر  وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

 

 

قائمة الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي 

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

 

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا. 

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.  

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا. 

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري. 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي. 

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الزمالك أبوسليم الليبي الكونفدرالية بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مباراة الزمالك وأبوسليم

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