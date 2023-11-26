موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الإسماعيلي بعد الفوز على مازيمبي

يستعد فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو لمباراته القادمة أمام الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز بعد الفوز على مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الإسماعيلي

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في الرابعة بعد غد الثلاثاء الموافق الـ28 من نوفمبر الجاري باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز.

ترتيب بيراميدز والإسماعيلي بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة من خوض 6 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسارة مباراة وسجل لاعبو 8 أهداف ودخل مرماه 6 أهداف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد



الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، محمد عمار



الوسط: عمر الساعى، عماد حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، مروان حمدى، محمد وجدي، صالح جمعة، عبد الله السعيد، محمد بيومي، بشار أشرف، عمرو السعيد



الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي، حسن صابر



بيراميدز يفوز علي مازيمبي بهدف

وحقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأقيم اللقاء على ستاد الدفاع الجوي.

وخطف فاخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 54.

ليخطف بيراميدز أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويتصدر قمة المجموعة الأولى.

انتهت مباراتي المجموعة الأولى بالجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم فريق بيراميدز ممثل مصر مع الاهلي بالبطولة الأفريقية.

وشهدت مباراتي الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بدوري الأبطال بفوز فريقي بيراميدز وصن داونز على فريقي مازيمبي ونواذيبو على الترتيب.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق صن داونز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط ويتفوق بفارق الاهداف علي بيراميدز صاحب نفس الرصيد

صن داونز 3

بيراميدز 3 نقاط

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مازيمبي 0

نواذيبو 0

مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى

بيراميدز ومازيمبي (1\0)

صن داونز ونواذيبو(3\0)

صن داونز

صن داونز يفوز على نواذيبو

وحقق فريق صن داونز الجنوب أفريقي الفوز علي نواذيبو الموريتاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوفتوس فيرسيفيلد بجنوب أفريقيا.

أهداف المباراة

تقدم الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 22 عن طريق لوكاس كوستا.

وعزز شالويلي النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 28.

واختتم صن داونز الأهداف في الدقيقة 74 عن طريق سيرينو.