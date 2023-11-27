ملامح برنامج تأمين الادخار والاستثمار.. تعرف عليها

توفر شركات التأمين وثيقة تكافل ادخار استثمار ضمن خطط الشركات لتوفير منتجات تأمينية تخدم كافة شرائح المجتمع، وتوفر متطلبات الحياة من الجانب التأميني والادخاري.

وثيقة التأمين والادخار:



• تحقق هذه الوثيقة مبدأ التكافل والتضامن بين المشتركين عند وفاة أحدهم خلال مدة التأمين

• تكوين رأسمال متزايــد عن طريق ادخــار منظم بأشتراكات ســنوية

• مشاركة الشركة فى استثمار الأموال بأفضل وسائل الاستثمار المتاحة

• الحصول على أعلى عائــد ممكن للعمل على زيادة رأس المال لمواجهة الآثار الناشئة عن عوامل التضخم

• حسابات مستقلة للادخــار والتكـــافــل وقنوات خاصــة للاستثمار وفقــا للشريعة الإســــلامية

• تصدر الوثيقة بوحدات تكافلية قيمة الوحدة 5000 جنيه.

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استحقاق مبلغ التكافل



فى حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة حتى نهاية مدة التأمين ترد قيمة الاشتراكات الادخارية بعد اســتبعاد الاشتراك الأول مضافا إليه عائد الأرباح السنوية.

فى حالة الانسحاب بشرط مرور سنتين على الأقل.

ترد قيمة الاشتراكات الادخارية بعد استبعاد الاشتراك الاول مضافا اليه 90 % من عائد الأرباح السنوية عن المدة المسددة.



فى حالة وفاة المؤمن عليه قبل نهاية مدة التأمين:



أولا: بكشف طبى تصرفا لشركة مبلغ التكافل مضافا إليه عائد الأرباح السنوية بعد اسـتبعاد الاشتراك السنوى الأول.

ثانيا: بدون كشف طبى تصرف الشركة مبلغ التكافل على النحو التالى:



1-السنة الأولى يرد الاشتراك السنوى.

2-السنة الثانية يرد 50 % من مبلغ التكافل

3- اعتبارا من السنة الثالثة تصرف الشركة مبلغ التكافل بالكامل مضافا إليه عائد الأرباح السنوية بعد استبعاد الاشتراك السنوى الأول.

وثيقة الحماية والاستثمار



المزايا

1) أرباح مضمونة بنسبة 1% من مبلغ التأمين وتتزايد زيادة بسيطة سنويًا.

2) نسبة من الأرباح التى حققتها الشركة.

3) ضعف مبلغ التأمين فى حالة الوفاة بحادث.



- الاشتراك في هذا البرنامج، يشترك بهذا البرنامج أي شخص يتراوح عمره من 20 إلى 60 سنة.

- يمنح هذا البرنامج الحماية بعد إصدار الوثيقة فى جميع أنحاء العالم.

- يمكن الاقتراض من هذه الوثيقة بعد مرور 3 سنوات على سريانها حتى 90% من قيمة التصفية وطبقًا لشروط الوثيقة.

- يمكن تغيير طريقة السداد أثناء مدة سريان الوثيقة

