مزايا وتغطيات وثيقة التأمين لخدمات المساعدة للسيارات على الطريق

خدمة مساعدة الطريق، هي خدمة إضافية تقدمها شركات التأمين وتكون ملحقة بوثيقة تأمين السيارة حسب شركة التأمين.

مزايا خدمات المساعدة على الطريق:

• خدمة نقل السيارة في حالة الأعطال أو الحوادث حتى 250 كيلومترًا ويتحمل العميل الكيلومترات الإضافية.

• إعادة السيارة للطريق المعتاد.

• توصيل الوقود اللازم في حال نفاد الوقود على الطريق.

• الشحن الإضافي للبطارية إذا فرغت البطارية على الطريق.

• المساعدة في تبديل الإطارات في حالة حدوث ضرر للإطارات على الطريق.

ويمكن أن تمتد ميزة خدمة المساعدة على الطريق لتشمل نقل السيارة في حالة الأعطال أو الحوادث لعدد كيلومترات أكثر من 250 كيلومترًا وذلك حسب برنامج الوثيقة التي تقدمها شركة التأمين. يمكنكم التواصل مع شركة التأمين التي تتبع لها وثيقتك للتأكد من أي معلومات إضافية.

خطوات التأمين على السيارة( تغطية إختيارية)

قم باختيار شركة تأمين ذات سمعة جيدة، وقدم طلب التأمين على سيارتك، مع إعطائها جميع بيانات السيارة.

* تقوم شركة التأمين بإجراء معاينة للسيارة من خلال خبرائها .

* يسجل الخبير ملاحظاته والتلفيات أو الأعطال الموجودة في السيارات.

- * يتم إصلاح التلفيات، وتصوير السيارة من جميع الزوايا.

Advertisements

وبناء على تقرير الخبير والمعاينة يتم تحديد السعر التأميني لوثيقة التأمين على السيارة.

يقوم الخبير بتقديم طلب التأمين وتقرير المعاينة وصور السيارة لموظفى الإصدار بشركة التأمين.

وبناء على حالة السيارة والتغطيات المقدمة من الشركة يتم تحديد قيمة القسط التأميني.

- قيمة التأمين = سعر السيارة فى السوق X نسبة القسط( 3٪أو 4٪) بالاضافة الى المصاريف والدمغات.

خطوات الحصول على التعويض والمستندات المطلوبة

أولًا المستندات المطلوبة:

يتم تقديم نسخة من رخصة السيارة، ونسخة من رخصة القيادة مع نسخة من وثيقة التأمين

صورة رسمية من محضر الشرطة عن الحادث فى حالة وجود متسبب معلوم للحادث أو فى حالة السرقة أو الحريق.

إحضار مقايسة إصلاح السيارة من ورشة الإصلاح، أو إحضارها من التوكيل (فى حالة إذا كانت السيارة جديدة).

ثانيًا خطوات الحصول على التعويض:

التقدم بالمستندات المطلوبة إلى إدارة السيارات الصادرة للوثيقة بشركة التأمين وذلك من أجل الحصول على التعويض.

وبعد كده الشركة بتقوم بكتابة تقرير بذلك وتصويرها مجموعة من الصور من اجل إرفاقها بطلب التعويض الذي تم تقديمه.

يتم مناقشة مقايسة إصلاح السيارة المقدمة من العميل، وذلك وفقًا لتقرير خبير المعاينة بالشركة.

و تبدأ الشركة في معاينة السيارة قبل وبعد إصلاحها.

و يتم استخراج الشيك الخاص بالتعويض بناءً على دراسة ملف الحادث، وذلك في ضوء شروط وثيقة التأمين.