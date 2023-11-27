ضبط مالك مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص فى المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع لتصنيع الحلوى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لحيازته كمية كبيرة من المواد الخام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية، بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص بقصد طرح منتجات المصنع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص

وعُثر بداخل المصنع على (2,550 طن مواد غذائية "عسل جلوكوز، نشا، لبن بودرة، شيكولاتة قوالب–1,050 طن دقيق –كمية من زيت الطعام) وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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