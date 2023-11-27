حملة لشرطة المسطحات تضبط 192 سيارة لتجاوز نسبة العوادم

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات "القليوبية –المنيا –القاهرة - الجيزة".

مديرية أمن المنيا

فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية" تم ضبط (مركز –2 معرض –4 مخازن –2 محل –مصنع - مدشة) بمضبوطات بلغت (46,5 طن أسمدة زراعية – 69,25 طن أعلاف حيوانية - 1532 عبوة أدوية بيطرية –30 طن فول صويا – 10 طن ذرة أبيض – 21 طن أعلاف حيوانية وداجنة –900 كيلو جرام مبيدات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحظور تداولها.



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وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (2 مخزن –مؤسسة "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (43 طن مواد غذائية –3,5 طن أرز أبيض – 2,5 طن عسل أسود) بدون بيانات ومجهولة المصدر وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (142) قضية متنوعة.

مديرية أمن الجيزة

وفى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط ( مصنع - مسبك) لتصنيع الرخام والألومنيوم "بدون ترخيص" لوجود مخالفات وعدم توفر الإشتراطات البيئية بها.



فى مجال تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات: ضبط 192 مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) بنطاق مديريات أمن" القاهرة –الجيزة - القليوبية"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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