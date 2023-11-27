جثة شاب ملقاة في شوارع المرج تثير رعب المواطنين

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مقتول طعنًا بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول طعنًا بإحدى الشوارع بدائرة القسم، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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