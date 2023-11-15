الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أعراض المرارة، وأسباب الإصابة والتشخيص وطرق العلاج

أعراض المرارة، فيتو
أعراض المرارة، فيتو

أعراض المرارة، تختلف حسب شدة الحالة وسببها، وترتبط أعراض المرارة بالشعور بالآلام، والغثيان والقيء، سواء كان السبب الالتهابات، أو وجود حصوات.
 

أعراض المرارة

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن أعراض المرارة، تشمل ما يلي:

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، يكون الألم عادةً شديدًا ومفاجئًا ومستمرًا. قد يمتد الألم إلى الكتف الأيمن أو الظهر.
الغثيان والقيء.
الحمى والقشعريرة.
فقدان الشهية.
انتفاخ البطن.
اليرقان. يتسبب اليرقان في اصفرار الجلد والعينين.
البراز الشاحب.
البول الداكن.

Advertisements

 

أسباب مشاكل المرارة

 وأضاف استشاري الأمراض الباطنة أن أسباب مشاكل المرارة تتضمن ما يلي:

*حصوات المرارة
هي كتل صلبة تتشكل في المرارة. يمكن أن تسد الحصوات المرارة أو القناة الصفراوية، مما يؤدي إلى ألم والتهاب.

التهاب المرارة
هو التهاب المرارة. يمكن أن يكون سببه حصوات المرارة أو غيرها من الحالات، مثل العدوى.

انسداد القناة الصفراوية
يمكن أن يسبب انسداد القناة الصفراوية، مثل سرطان البنكرياس، ألمًا والتهابًا في المرارة.

 

تشخيص مشاكل المرارة

 وأوضح أنه لابد أن يستخدم طبيبك التاريخ الطبي والفحص البدني لتشخيص مشاكل المرارة، وقد يطلب منك أيضًا إجراء اختبارات، مثل:
اختبارات الدم
يمكن أن تساعد اختبارات الدم في تحديد ما إذا كان لديك التهاب أو عدوى.

تصوير البطن
يمكن أن تساعد صور البطن، مثل الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية، في تحديد وجود حصوات المرارة أو انسداد القناة الصفراوية.

اختبارات التصوير الأخرى
قد يطلب منك طبيبك إجراء اختبارات تصوير أخرى، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، للحصول على صورة أكثر تفصيلًا للجهاز الهضمي.

المرارة وأعراضها

علاج مشاكل المرارة

وأشار استشاري الأمراض الباطنة، إلى أن علاج مشاكل المرارة يعتمد على السبب والأعراض، وقد يشمل العلاج ما يلي:

الأدوية
قد تساعد الأدوية المضادة للالتهابات أو المضادات الحيوية في علاج التهاب المرارة أو العدوى.

الجراحة
قد تكون الجراحة ضرورية لإزالة حصوات المرارة أو المرارة نفسها.

النصائح الوقائية

يمكن أن تساعد النصائح التالية في منع مشاكل المرارة:

الحفاظ على وزن صحي
يمكن أن يزيد الوزن الزائد من خطر الإصابة بحصوات المرارة.

تناول نظام غذائي صحي
يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي في منع تكوين حصوات المرارة.

ممارسة الرياضة بانتظام
يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في الحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة.

أعراض نقص الزنك في الجسم وكيفية علاجه؟

اليوم العالمي للسكر، أعراض تؤكد إصابة طفلك بالمرض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أعراض المرارة اعراض المرارة الملتهبة اعراض المرارة عند الرجال اسباب حصي المرارة التهاب المرارة اعراض حصي المرارة

مواد متعلقة

أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري وأسباب الإصابة به

أعراض حساسية الألبان، وطرق اكتشافها والأطعمة المتاحة

الأكثر قراءة

بعد اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، تحذير قوي من روسيا للاحتلال الإسرائيلي

أحمد فتوح يقترب من الانتقال إلى الأهلي، اعرف التفاصيل

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 24 يكسر حاجز الـ 3000 جنيه

الأهلى، طلب جديد من معلول بخصوص تجديد عقده

شاب يطلق النار على 3 طلاب في المقطم

شوبير يكشف كواليس فسخ التعاقد بين عمرو وردة وفاركو (فيديو)

عمرو الليثي عضوًا بالمجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية

فيوتشر يطلب ضم ثنائى الأهلى ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 15 -11- 2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

رصيد الإجازة الاعتيادية السنوية للموظفين خلال العام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية