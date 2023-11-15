أعراض المرارة، وأسباب الإصابة والتشخيص وطرق العلاج

أعراض المرارة، تختلف حسب شدة الحالة وسببها، وترتبط أعراض المرارة بالشعور بالآلام، والغثيان والقيء، سواء كان السبب الالتهابات، أو وجود حصوات.



أعراض المرارة

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن أعراض المرارة، تشمل ما يلي:

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، يكون الألم عادةً شديدًا ومفاجئًا ومستمرًا. قد يمتد الألم إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

الغثيان والقيء.

الحمى والقشعريرة.

فقدان الشهية.

انتفاخ البطن.

اليرقان. يتسبب اليرقان في اصفرار الجلد والعينين.

البراز الشاحب.

البول الداكن.

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أسباب مشاكل المرارة

وأضاف استشاري الأمراض الباطنة أن أسباب مشاكل المرارة تتضمن ما يلي:

*حصوات المرارة

هي كتل صلبة تتشكل في المرارة. يمكن أن تسد الحصوات المرارة أو القناة الصفراوية، مما يؤدي إلى ألم والتهاب.

التهاب المرارة

هو التهاب المرارة. يمكن أن يكون سببه حصوات المرارة أو غيرها من الحالات، مثل العدوى.

انسداد القناة الصفراوية

يمكن أن يسبب انسداد القناة الصفراوية، مثل سرطان البنكرياس، ألمًا والتهابًا في المرارة.

تشخيص مشاكل المرارة

وأوضح أنه لابد أن يستخدم طبيبك التاريخ الطبي والفحص البدني لتشخيص مشاكل المرارة، وقد يطلب منك أيضًا إجراء اختبارات، مثل:

اختبارات الدم

يمكن أن تساعد اختبارات الدم في تحديد ما إذا كان لديك التهاب أو عدوى.

تصوير البطن

يمكن أن تساعد صور البطن، مثل الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية، في تحديد وجود حصوات المرارة أو انسداد القناة الصفراوية.

اختبارات التصوير الأخرى

قد يطلب منك طبيبك إجراء اختبارات تصوير أخرى، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، للحصول على صورة أكثر تفصيلًا للجهاز الهضمي.

المرارة وأعراضها

علاج مشاكل المرارة

وأشار استشاري الأمراض الباطنة، إلى أن علاج مشاكل المرارة يعتمد على السبب والأعراض، وقد يشمل العلاج ما يلي:

الأدوية

قد تساعد الأدوية المضادة للالتهابات أو المضادات الحيوية في علاج التهاب المرارة أو العدوى.

الجراحة

قد تكون الجراحة ضرورية لإزالة حصوات المرارة أو المرارة نفسها.

النصائح الوقائية

يمكن أن تساعد النصائح التالية في منع مشاكل المرارة:

الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن يزيد الوزن الزائد من خطر الإصابة بحصوات المرارة.

تناول نظام غذائي صحي

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي في منع تكوين حصوات المرارة.

ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في الحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة.