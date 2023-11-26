الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة من داخل محل بالسلام
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" متضمنًا تضرر شخص من تعرضه لواقعة سرقة وضبط مرتكب الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة هاتفه المحمول وحقيبته بأسلوب "المغافلة" أثناء تواجده بمحل عمله.
وبالفحص تم تحديد الشاكى (عامل بمحل سجاد بدائرة قسم شرطة السلام)، وقرر بعدم تحريره محضر بالواقعة.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه حلوانى – مقيم بمحافظة القاهرة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
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