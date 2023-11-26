الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

المحافظ يصرف إعانات عاجلة لأهالي ضحايا حادث المنيا

حادث ميكروباص صحراوي
حادث ميكروباص صحراوي المنيا، فيتو

نعى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى قبلى نقطة إسعاف تل بنى عمران الذى أسفر عن ١٤ حالة وفاة و٢ من المصابين داعيا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفور وقوع الحادث، أصدر المحافظ توجيهاته للواء دكتور محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة بتفقد حالة المصابين والتأكد من توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين لاستكمال العلاج وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين.

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