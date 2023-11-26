فوائد القرفة، تحسن الهضم وتنظم السكر في الدم

فوائد القرفة للصحة، عديدة، وفوائدها هامة لمختلف أجهزة الجسم، والقرفة هي نوع من التوابل التي تأتي من لحاء شجرة القرفة، ولها نكهة مميزة ولذيذة وغالبًا ما تستخدم في الطهي. بالإضافة إلى نكهتها اللذيذة، تتمتع القرفة أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية المحتملة.



فوائد القرفة للصحة

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد القرفة للصحة عديدة، لما تحتوي عليه من مضادات أكسدة قوية، وفيما يلي بعض من أهم فوائد القرفة:

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تنظيم مستويات السكر في الدم:

وجدت الدراسات أن القرفة يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. ويمكن أن تساعد القرفة أيضًا في منع الإصابة بداء السكري من النوع 2 في المقام الأول.

تحسين صحة القلب:

القرفة غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب من التلف. يمكن أن تساعد القرفة أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم.

تعزيز المناعة:

القرفة غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة. يمكن أن تساعد القرفة أيضًا في محاربة الالتهابات.

تحسين الهضم:

القرفة يمكن أن تساعد في الهضم عن طريق زيادة إنتاج الصفراء. يمكن أن يساعد الصفراء في تكسير الدهون وامتصاصها.

تقليل الالتهاب:

القرفة غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب. يمكن أن يساعد الالتهاب المزمن في الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والسرطان.

يمكن تناول القرفة بطرق عديدة، مثل إضافة رشة منها إلى الأطباق أو المشروبات، أو صنع شاي القرفة. كما يمكن تناول مكملات القرفة.



فوائد القرفة، فيتو

أضرار القرفة

وأشارت الدكتورة لورا، إلى أن الإفراط في تناول القرفة قد يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية، ومنها:

إلحاق الضرر بالكبد:

تحتوي القرفة على مادة الكومارين (Coumarin) وهي مادة سامة للكبد، خاصةً عند تناولها بكميات كبيرة. وقد أظهرت الدراسات أن تناول أكثر من 0.1 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم من الكومارين يوميًا قد يؤدي إلى تلف الكبد.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان:

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القرفة بكميات كبيرة قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الكبد وسرطان البنكرياس.

تقرحات في الفم:

قد يتسبب الإفراط في تناول القرفة في حدوث تقرحات في الفم والشفتين.

خفض مستوى السكر في الدم:

قد تسبب القرفة انخفاضًا في مستوى السكر في الدم، خاصةً عند الأشخاص المصابين بداء السكري.

مشاكل في التنفس:

قد يتسبب استنشاق القرفة في حدوث مشاكل في التنفس، مثل السعال وصعوبة التنفس.

التفاعل مع بعض الأدوية:

قد تتفاعل القرفة مع بعض الأدوية، مثل أدوية السكري وأدوية ضغط الدم.

بشكل عام، يعتبر تناول القرفة بكميات معتدلة آمنًا للبالغين الأصحاء. أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة، مثل أمراض الكبد أو داء السكري، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول القرفة.