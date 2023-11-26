الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

القاهرة تنظم ملتقى توظيف بالأسمرات

ملتقى توظيف، فيتو
ملتقى توظيف، فيتو

نظمت محافظة القاهرة ملتقًا توظيفيًا بحى الأسمرات بمشاركة ١٠ شركات.

وأشار  اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن هذا الملتقى يأتي فى إطار حرص المحافظة على توفير فرص عمل للقاطنين بالمدينة وخلق قنوات اتصال بينهم وبين أصحاب الشركات.

 

مدينة الأسمرات


وأكد محافظ القاهرة أن الدولة قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات بديل العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.
ويضم الملتقى عدد من كبرى الشركات في المجالات المختلفة كالأمن والحراسة والنظافة، بالإضافة إلى شركات سوبر ماركت كبرى ومطاعم تقدم للشباب فرص عمل بمرتبات مجزية.

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كما نظمت محافظة  القاهرة قافلة طبية ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة بالأسمرات شملت إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية بالمجان في عدد كبير من التخصصات مثل الأطفال والباطنة والنساء وأمراض القلب والعظام والجلدية تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين.
كما نظمت محافظة القاهرة دورات تدريبية لعدد من سيدات الأسمرات على بعض الحرف اليدوية فى إطار حرص المحافظة على تمكين السيدات اقتصاديًا وجعلهن رائدات أعمال.

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