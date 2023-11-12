الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف بأسيوط ويدعو الشباب إلى الإقبال على العمل الحر

حسن شحاتة وزير العمل،فيتو
حسن شحاتة وزير العمل،فيتو

دعا وزير العمل حسن شحاتة، الشباب المصري  اليوم الأحد، إلى تغيير ثقافتهم نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في "التدريب المهني" للتأهيل على المهن التي يحتاجها سوق العمل..

ملتقى توظيف للشباب

جاء ذلك خلال افتتاح  وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 2800 فرصة عمل بمشاركة 28 شركة قطاع خاص بالمحافظة، وذلك خلال جولته لمحافظة أسيوط..

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شركات القطاع الخاص

وبحسب بيان صحفي للوزارة إنعقد الملتقى تحت رعاية الوزير، والمحافظ، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط، وأكد " شحاتة " على أن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولذوي الهمم، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة 

وزارة العمل،فيتو

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحث الوزير شباب المحافظة على المشاركة في الملتقى وتغيير الثقافة نحو العمل الحر، موجها مدير المديرية بأهمية متابعة شغل تلك الفرص المتاحة والتأكد من استلام الشباب للعمل ومتابعتهم..وأوضح البيان أن فرص العمل المتاحة بالملتقى تشمل تخصصات مختلفة وهي: مهندس ميكانيكا، ومهندس إنتاج، ومهندس صيانة، ومهندس IT،  أخصائي تمويل، وأخصائي نقل، وموظفين فروع بشركات أغذية، ومديري مبيعات، وفني صيانة، ومحاسب، ومشرفين أمن، ممثل خدمة عملاء،  وكول سنتر، ومدخل بيانات، وكيميائي، وفنى كهرباء، وسائق، وفني معمل، ومعاون تمريض..وأنه يمكن التواصل مع مديرية العمل بشكل مباشر للحصول على تلك الفرص..

وزارة العمل،فيتو

وبدأ حسن شحاتة وزير العمل صباح اليوم الأحد،جولة ميدانية في محافظة أسيوط،لمدة يوم واحد،يستقبله خلالها المحافظ اللواء عصام سعد،وقيادات تنفيذية،ونواب برلمان،وأصحاب أعمال، وعمال،ونقابيين. جدول أعمال زيارة "الوزير"، يتضمن جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،وعمالة غير منتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج..وإفتتاح "ملتقى للسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة"،تشارك فيه 72 شركة ومنشآة صناعية،وكذلك زيارة لمواقع خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..

وزارة العمل،فيتو

و إفتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته،والمحافظ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص،وينعقد "الملتقى"، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءًا،لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة..كما يتفقد "الوزير" مركز التدريب المهني التابع للوزارة،بمنطقة بني غالب،ولقاء مع متدربين ومتدربات،وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل،وعقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة الذين قامت "المديرية"بتدريبهم،وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل..كما يفتتح"الوزير " "مكتب تشغيل أسيوط"،بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونيًا تماشيًا مع سياسات "الرقمنة"،وخطة "الوزارة" لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل،والتشغيل في كافة المحافظات..وفي ختام "الجولة" يلتقى الوزير  مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس،والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي..

وزارة العمل،فيتو

رافق الوزير خلال الجولة وفدا من قيادات الوزارة هم:أحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، وغادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم،  وهبه أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة

 

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