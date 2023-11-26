الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير السياحة والآثار: إعادة تشغيل 5 آلاف غرفة فندقية متوقفة عن العمل خلال عام 2023

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ,فيتو

 قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن نسب الإلغاء في حجوزات الفنادق بسبب الحرب على قطاع غزة لم تتعد الأوضاع الطبيعية، مشيرا إلى أن المنتج السياحي المصري أصبح حاليا يتم بيعه بالتوازي مع كبري المول السياحية حول العالم.

 

تأثر السياحة المصرية بالأحداث الجارية

 وأضاف وزير السياحة والآثار خلال لقاءه مع محرري الوزارة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لعدم تأثر السياحة المصرية بالأحداث الجارية خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن التأثر سيحدث خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير القادمين وتحاول الوزارة من خلال الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها لمنع حدوث نزول في إعداد السائحين القادمين إلى مصر.

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زيادة عدد الغرف الفندقية

 وأشار إلى أن سيتم زيادة عدد الغرف الفندقية عام 2025 بإجمالي 25 ألف غرفة فندقية، بعدة محافظات أبرزها جنوب سيناء والبحر الأحمر، ويجري حاليا تشكيل لجان تابعة للوزارة للتفتيش علي تشغيل الفنادق.

وتابع أن هناك 195 فندق مغلق بإجمالي 24 ألف غرفة فندقية من إجمالي أكثر من 1200 فندق يعمل، مشيرا إلي أن عدد الفنادق المغلقة انخفص الي 170 فندق بإجمالي 19 ألف غرفة فندقية خلال الفترة، مما يعني إعادة تشغيل 5 آلاف غرفة فندقية كانت متوقفة عن العمل.


واستطرد أن زيادة في أعداد الفنادق العائمة وهناك أكثر من 170 فندق عائم يعمل في خدمة السياحة المصرية، ويجري تحديث كبير في الفنادق العائمة من خلال إعادة تشغيل وتجهيز فنادق جديدة للعمل.

 

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وزير السياحة والآثار الحرب على قطاع غزة قطاع غزة غزة

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