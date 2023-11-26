وزير السياحة: أكتوبر الماضي ثاني أعلى شهر تسجيلا لدخول السائحين لزيارة مصر خلال التاريخ

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن الوزارة بدأت خطة للترويج للسياحة المصرية اعتبارا من الـ 7 من أكتوبر الماضي للتعبير عن تجربتهم السياحية خلال مصر وشعورهم بالأمن والأمان الذي تنعم به مصر، وذلك تزامنا مع الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية بسبب الحرب علي قطاع غزة.

خطة للترويج للسياحة المصرية

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال لقاءه مع محرري الوزارة، أن الوزارة تعمل علي التحول في استراتيجية الترويج في الأسواق السياحية المستهدفة من خلال التواصل مع منظمي الرحلات بإجمالي 300 شركة خارجية.

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وأشار إلي أن تم الاتفاق علي انتاج فيديوهات ترويجية عن وجود سائحين رفضوا مغادرة مصر تزامنًا مع الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة العربية وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحرب علي قطاع غزة وأن زيادة التمويل المشترك بنسبة 100%، بالإضافة إلي زيادة حث وسائل الإعلام الأجنبية لزيارة مصر من عدة دول وأبرزها بولندا وانجلترا وايطاليا.

عدد السائحين في مصر

وأوضح أن شهر أكتوبر سجل عدد سائحين أعلى من الأرقام التي سجلتها الوزارة لعام 2022، وهو ثاني اعلي شهر تسجيلا لعدد دخول السائحين لمصر بعد شهر أكتوبر لعام 2010، ولكن هو أقل مما كانت لوزارة تستهدف الوصول إليه بنسبة 8%.

وتابع أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للترويج السياحي أدت إلي عظم تأثر السياحة بنسبة كبيرة تزامنا مع الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة من خلال التواصل مع الشركاء في الخارج وشركات الطيران بضرورة الحفاظ علي عدد الرحلات الجوية الي المقاصد السياحية المصرية

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