ضبط خادمة سرقت مسكن مخدومها وتخبئ الاموال لدى طليقها بالعجوزة
ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على خادمة سرقت مسكن مخدومها واخفت الاموال لدى طليقها بمنطقة العجوزة.
سرقة مبلغ مالى من مسكن بالعجوزة
تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من مسكنه وإتهامه (سيده تعمل طرفه - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة، وأرشدت عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقررت بإخفاء باقى المبلغ طرف "طليقها "( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).
و أمكن ضبط الأخير وأرشد عن باقى المبلغ، بمواجهته أيد ما سبق وأضاف بعلمه أن المبلغ المالى من متحصلات جريمة السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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