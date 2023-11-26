الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

السجن مع الشغل 7 سنوات لوزيري الدفاع والداخلية السابقين بالكويت

محكمة كويتية،فيتو
محكمة كويتية،فيتو

قضت محكمة كويتية بالسجن 7 سنوات مع الشغل على وزير الدفاع، ووزير الداخلية، الأسبق خالد الجراح الصباح وآخرين، في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

السجن مع الشغل

محكمة التمييز برئاسة المستشار سلطان بورسلي، قضت ايضًا بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، لكنها ألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، كما حكمت ببراءة عادل العنزي في القضية ذاتها.

وتتعلّق القضية بملف فساد كبير يتمثل بالاستيلاء على مبلغ 800 مليون دولار من أموال الصندوق المخصص لمساعدة العسكريين.

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وفي وقت سابق، استهدفت عملية ترهيب، المستشار بورسلي من خلال تهديده بالقتل، ومحاولة حرق سيارته وسور منزله، من قبل مجهولين.

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