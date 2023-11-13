الإثنين 13 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بلومبرج: الكويت تجدد وديعة بـ4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

قالت صحيفة الشرق بلومبرج، إن دولة الكويت جددت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة.

احتياطيات مصر من العملات الأجنبية

وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار، وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

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الدعم الخليجي لمصر خلال العقد الأخير

تلقت مصر دعمًا قويًا من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.

الدولار الأمريكي، فيتو

ودائع المملكة العربية السعودية 

لدى المملكة العربية السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

ودائع الإمارات في مصر

هناك أيضًا ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بنحو 10.65 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، والباقي ودائع متوسطة وطويلة الأجل؛ في حين أودعت قطر لدى البنك وديعة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار، وفق تقرير البنك.

قرض صندوق النقد الدولي

خفضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها، كما أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال 2022، يترقب تطبيق مزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يُصدر مراجعته الأولى للبرنامج.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يبلغ سعر الجنيه المصري الرسمي في البنوك 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ أشهر عدة، وهو أقل بكثير من سعره في السوق السوداء المحلية الذي وصل إلى 46 جنيهًا للدولار الواحد في الأيام الأخيرة.

قبل آخر اجتماعات البنك المركزي في 2023، رحلة التضخم على مدار 11 شهرا

البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي خلال أكتوبر الماضي

كانت مصر قد عملت مؤخرًا على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.

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