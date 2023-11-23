الكويت تصدر بيانا عاجلا بشأن الهدنة الإنسانية في غزة

رحبت الكويت، اليوم الخميس، بـ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى الذي تم بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بوساطة كلا من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها: "نرحب بإعلان دولة قطر نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة".

وأضافت الخارجية الكويتية: "ندعو لاستمرار المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء الفلسطينيين وحمايتهم من هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي".

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وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية

وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بمافيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".