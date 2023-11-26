الأحد 26 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

دور البرد المنتشر، نصائح بتلقي تطعيم الإنفلونزا للأطفال فوق الـ6 شهور

تطعيم الانفلونزا،
تطعيم الانفلونزا، فيتو

 دور البرد المنتشر، تزيد في موسم الشتاء العدوى بالفيروسات التنفسية لذا يجب الحرص على تناول التطعيمات الخاصة بالأمراض التنفسية لتجنب الدخول في مضاعفات.

 وتطعيم الإنفلونزا من التطعيمات المهمة التى يجب وضعها ضمن الأولويات لأنه يمكن أن تسبب الأنفلونزا  أمراضًا خطيرة، بما في ذلك نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

 

تطعيم الإنفلونزا 

 والإنفلونزا يمكن أن تصيب الأشخاص في أي عمر، لهذا السبب، من المهم جدًا أيضًا أن يحصل الأطفال على التطعيم لحماية أنفسهم وكل من حولهم من الإصابة بهذا المرض الموسمي بحسب موقع Cleveland clinic

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تطعيم الإنفلونزا 

 تقول طبيبة الأطفال كيمبرلي جوليانو" أوصي جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وما فوق بالحصول على لقاح الإنفلونزا وهذه اللقاحات آمنة وتساعد في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات.

 

أهمية لقاح الإنفلونزا 

كما هو الحال بالنسبة للبالغين، فإن لقاح الإنفلونزا للأطفال يوفر الحماية ضد الأمراض الخطيرة والأطفال الذين يحصلون على لقاح الإنفلونزا هم أقل عرضة للإصابة بالمرض وأقل عرضة للحاجة إلى دخول المستشفى إذا أصيبوا بالإنفلونزا.

 

ويمكن لأي شخص أن يمرض بشدة، بما في ذلك الأطفال،  وعلى سبيل المثال، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين هم إحدى الفئات المعرضة لخطر متزايد للإصابة بالإنفلونزا السيئة إذا أصيبوا بالعدوى.

 

وتشير الدكتور جوليانو إلى أن الأطفال الذين يعانون من حالات طبية كامنة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض أكثر خطورة.

 

وفي الأطفال الذين يعانون من ظروف ضعف المناعة، يمكن للفيروس أن ينتشر بسرعة أكبر في جميع أنحاء أجسادهم ويصيبهم بحالة أكثر خطورة من الأنفلونزا بينما الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب أو الربو أو أنواع أخرى من أمراض الرئة يمكن أن يواجهوا أيضًا صعوبات في التنفس وتحديات أكثر مع المرض، مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون منه

 

وأوضحت طبيبة الأطفال أن احتمال حدوث آثار جانبية للقاح الإنفلونزا لدى الأطفال قد يجعل بعض الآباء يترددون في تطعيم أطفالهم، لكن الآثار الجانبية الرئيسية للقاح الإنفلونزا لدى الأطفال هي ألم الذراع وآلام العضلات، وكلاهما يختفي بسرعة نسبيًا، ويمكن أن تكون مضاعفات الأنفلونزا أكثر خطورة.

 

وتضيف: على الرغم من أن المضاعفات وحالات الإنفلونزا الأكثر خطورة تكون أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين يعانون من امراض مزمنة إلا أن هناك أطفالًا يعانون من مرض شديد بالأنفلونزا كل عام منهم  الأطفال الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة والذين يتم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بالتهاب رئوي حا،غالبًا ما يحتاجون إلى الأكسجين، وأحيانًا إلى دعم جهاز التنفس الصناعي.

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في السنوات الأخيرة، لم يصبح موسم الإنفلونزا يمثل خطورة،  وذلك لأن الاحتياطات التي استخدمها الناس لمنع انتشار فيروس كورونا - مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل عند المرض، منعت أيضًا العديد من الفيروسات الأخرى من الانتشار، بما في ذلك الإنفلونزا.

 

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