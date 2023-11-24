تكدس المستشفيات في الصين بسبب تفشي مرض تنفسي بين الأطفال

تكتظ العديد من المستشفيات في مدن صينية بينها العاصمة بكين، بموجة من حالات الالتهاب الرئوي غير المشخصة لدى الأطفال، وفق ما أفاد التقرير الصادر عن نظام المراقبة العالمي "ProMed".

حالات الالتهاب الرئوي للأطفال

وكشف التقرير الذي نقله موقع "إنفوباي" الإخباري، استنادًا إلى بيانات من وسائل الإعلام التايوانية "FTV News"، أن المستشفيات في بكين ولياونينج، الواقعتين على بعد 800 كيلومتر تقريبًا إلى الشمال الشرقي، تُكافح في مواجهة القبول المتزايد للأطفال المصابين بالالتهاب الرئوي.

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وأشار إلى تفشي مرض تنفسي غير مشخص على نطاق واسع، ومن غير الواضح متى بدأ هذا التفشي، حيث إنه من غير المعتاد أن يتأثر هذا العدد الكبير من الأطفال بهذه السرعة.

وحذّر من أن هذا التفشي قد يكون مرتبطًا بالميكوبلازما الرئوية، المعروف أيضًا باسم "الالتهاب الرئوي غير النمطي" أو "الالتهاب الرئوي المشي"، والذي يتزايد في الصين بعد فصل الشتاء الأول دون إجراءات إغلاق صارمة ضد فيروس كورونا.

كما يعد ارتفاع مقاومة المضادات الحيوية أيضًا مصدر قلق ملحوظ، حيث يبدو أن المفطورة الرئوية تتجنب في كثير من الأحيان الماكروليدات، وهي فئة مفضلة من الأدوية.

وسلط التقرير الضوء على دراسة أجريت في 2022، كشفت أن أكثر من 80% من حالات الميكوبلازما الرئوية لدى الأطفال في المستشفيات في الصين أظهرت مقاومة لهذه الأدوية.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها من ارتفاع الإصابات بأمراض تنفسية والتهابات رئوية بين الأطفال في الصين مؤخرًا، وسط تقارير تشير إلى انتشار "مرض تنفسي غامض لم يتم تشخيصه سابقًا."

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنها طلبت رسميًا من السلطات الصينية تزويدها بمعلومات مفصلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشي التهابات رئوية بين الأطفال، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال المصابين بهذه الأمراض في شمال الصين مؤخرًا.

وكشفت المنظمة أن السلطات الصينية أرجعت الزيادة في أمراض الجهاز التنفسي إلى رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19، وانتشار مسببات الأمراض التنفسية.

ونقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن منظمة صحية "أن المرض الغامض ولم يتم تشخيصه من قبل"، وأنه أصاب عشرات الأطفال، حيث اكتظت مستشفيات في مناطق بشمال الصين بالأطفال المصابين بأعراض المرض، وأبرزها الحمّى المرتفعة دون سعال، وأصيب العديد منهم بعدها بالتهابات رئوية حادة.