ملامح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وهذه تفاصيل الجوائز

على قدم وساق تجري خلال الفترة الحالية الاستعدادات والترتيبات الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، المحفل الثقافي والفكري الأبرز خلال العام، والمقرر إقامة دورته الجديدة في الفترة من 24 يناير 2024 وحتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

ويفتتح معرض القاهرة للكتاب يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويقتصر دخول المعرض على أصحاب الدعوات، والمشتركين بصالة العرض الرئيسية، والناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب من رجال الأعمال، والمهنيين، وأساتذة الجامعات بواسطة دعوات خاصة.

فيما يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، ويستمر العمل في المعرض من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

وينص البند الثانى من لائحة معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 أن ساعات العمل للجمهور تبدأ في اليوم التالي للافتتاح من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، ويتاح للعارضين الدخول قبل هذا الموعد بساعة من الأبواب المخصصة، فيما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

ويُتاح للعارضين الدخول قبل هذا الموعد بساعة من الأبواب المخصصة لهم، التي يجري إخطارهم بها قبل بدء المعرض.

ويحق للجهة المنظمة تأجيل موعد افتتاح المعرض، أو تغيير مدته، أو تعديل أوقات افتتاحه وعدم دخول الجمهور، أو إلغاء المعرض كليا، أو إغلاقه قبل موعده المحدد.

وتشهد الدورة الخامسة والخمسين من المعرض مطلع العام المقبل مشاركة كبيرة من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الناشرين في المعرض بهذه الدورة عدد المشاركين في دورة 2023، الأمر الذي جعل اللجنة العليا للمعرض تمدد فترة قبول طلبات الناشرين الاشتراك في المعرض 10 أيام عن الموعد التي حددته مسبقا.

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كما تخصص الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في دورة عام 2024 جناح مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتخطى عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا.

وجاء ذلك بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التي لم ينطبق عليها باقي شروط المشاركة في المعرض بجناح مستقل، ويأتي ذلك لدعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم الثقافية.

وتجهز إدارة معرض القاهرة للكتاب برنامجا ثقافيا وفكريا حافلا لدولة النرويج والتي تحل ضيف شرف للمعرض في 2024، حيث من المقرر أن يتضمن البرنامج عدد من الندوات والفعاليات التعريفية بتاريخ الثقافة النرويجية، كما تشارك الدولة بجناح رسمي يتضمن عدد من روائع الأدب النرويجي.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار الدورة الـ55 ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وكانت اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، أعلنت اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، والذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن.

كما وافقت اللجنة على اختيار الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل، حيث وقع الاختيار على الكاتب قبل أن يرحل منذ أيام قليلة.

كما من المقرر الاحتفاء بعدد من رموز الفكر والإبداع على المستويين المصري والعربي لما للثقافة المصرية من تآلفات مع الثقافة العربية، ومن بين هؤلاء المحتفى بهم: عميد الأدب العربي "طه حسين"، ورائدة من رواد الشعر "نازك الملائكة".

أما عن جوائز معرض الكتاب 2024 فمن المقرر أن يفتح باب الاشتراك بفروعها الـ16 المختلفة خلال الأيام المقبلة.

وتضم الجوائز ثمانية مجالات وهي: "الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – النقد الأدبي- كتاب الطفل – الكتاب العلمي – الدراسات الإنسانية".

بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا (هذه الدورة ) هما: شعر العامية- أدب الطفل، فضلًا عن ست جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من الهيئات الأخرى" وهي: جائزة أفضل كتاب في التراث: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع دار الكتب والوثائق القومية، أما جائزة أفضل كتاب مترجم: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع المركز القومي للترجمة.

وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع المركز القومي للترجمة.

و جائزة أفضل كتاب في الموسيقى: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع أكاديمية الفنون.

وجائزة أفضل ناشر مصري: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين.

وجائزة أفضل ناشر عربي: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.