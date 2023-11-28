الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أكاديمية الفنون تشارك في الملتقى التنسيقي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة (صور)

الملتقى التنسيقي
الملتقى التنسيقي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة، فيتو

 شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بأكاديمية الفنون بالهرم برئاسة الدكتورة غادة جبارة، في الملتقى التنسيقي الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والذى يقام تحت رعاية المجلس القومى بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة وبحضور لفيف من رؤساء ونواب الجامعات.

 

أكاديمية الفنون 

واستعرضت الوحدة الأنشطة التي قامت بها خلال الفترة السابقة وكشفت عن الفعاليات التي تنظمها للمشاركة فى حملة “الـ16 يوم” لمناهضة العنف ضد المرأة.

Advertisements

 

 وقالت الدكتورة غادة جبارة إن مشاركة أكاديمية الفنون فى حملة “الـ 16 يوم”
 لمناهضة العنف ضد المرأة يتكامل مع جهود الدولة الهادفة إلى تمكين المرأة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030. 

 

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة 

يذكر أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بأكاديمية الفنون سبق وأعلنت عن إطلاق مسابقة سينما الموبايل، كذلك تنظم الوحدة معرض تصوير فوتوغرافي يضم أعمال لطلاب كلا من المعهد العالى للسينما والمعهد العالى للفنون والشعبية التى تعرض نماذج لصور العنف الذي تتعرض له المرأة على مدار حياتها.

رئيس أكاديمية الفنون تشهد ختام مهرجان فنون الأداء، وهذه قائمة الجوائز (صور)

رئيس أكاديمية الفنون تشهد عرض "البندقية"، وتؤكد: يرسخ معاني الصمود وقيم الانتماء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أكاديمية الفنون وحدة مناهضة العنف ضد المرأة الدكتورة غادة جبارة مناهضة العنف ضد المرأة صندوق الامم المتحدة

مواد متعلقة

رئيس أكاديمية الفنون تشهد ختام مهرجان فنون الأداء، وهذه قائمة الجوائز (صور)

رئيس أكاديمية الفنون تشهد عرض "البندقية"، وتؤكد: يرسخ معاني الصمود وقيم الانتماء

الأكثر قراءة

3 تكليفات رئاسية جديدة اليوم لوزير العدل

الأهلي يحذر محمد عبد المنعم، تعرف على التفاصيل

من هو خوسيه لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

الكاف يعلن رسميا إنشاء رابطة الأندية الأفريقية

السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بمواعيد الانتهاء من مدينة العدالة

لوقف إطلاق النار في غزة نهائيًا، سينثيا نيكسون تضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض (فيديو)

ياسمين رئيس تفاجئ الجمهور بجواز سفرها الفلسطيني

Advertisements

منوعات

المزيد

تعلمت الأبجدية وعمرها 18 شهرًا، أمريكية أذكى طفلة في العالم

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

الخطر قادم من خفاش وفأر وخنزير، 4 فيروسات تسبب الوباء الجديد

سجل سلامة أمازون في خطر، و7 آلاف دولار فقط تعويض الوفاة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شوربة العدس فى الشتاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية