أكاديمية الفنون تشارك في الملتقى التنسيقي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة (صور)

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بأكاديمية الفنون بالهرم برئاسة الدكتورة غادة جبارة، في الملتقى التنسيقي الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والذى يقام تحت رعاية المجلس القومى بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة وبحضور لفيف من رؤساء ونواب الجامعات.

أكاديمية الفنون

واستعرضت الوحدة الأنشطة التي قامت بها خلال الفترة السابقة وكشفت عن الفعاليات التي تنظمها للمشاركة فى حملة “الـ16 يوم” لمناهضة العنف ضد المرأة.

Advertisements

وقالت الدكتورة غادة جبارة إن مشاركة أكاديمية الفنون فى حملة “الـ 16 يوم”

لمناهضة العنف ضد المرأة يتكامل مع جهود الدولة الهادفة إلى تمكين المرأة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

يذكر أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بأكاديمية الفنون سبق وأعلنت عن إطلاق مسابقة سينما الموبايل، كذلك تنظم الوحدة معرض تصوير فوتوغرافي يضم أعمال لطلاب كلا من المعهد العالى للسينما والمعهد العالى للفنون والشعبية التى تعرض نماذج لصور العنف الذي تتعرض له المرأة على مدار حياتها.