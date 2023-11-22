الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

قريبًا، إطلاق جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024

معرض الكتاب، فيتو
معرض الكتاب، فيتو

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55 لعام 2024، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» خلال الفترة من ٢٤ يناير لـ ٦ فبراير من العام المقبل.

 

جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وتنطلق معها إطلاق جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب.. والتي  تدور حول 16 فرعًا، ويتم إعلان الفائزين في حفل يقام خلال فعاليات معرض الكتاب.. وتشتمل تلك الفروع على؛ الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – النقد الأدبي- كتاب الطفل – الكتاب العلمي – الدراسات الإنسانية، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا (هذه الدورة ) هما: شعر العامية- أدب الطفل، فضلًا عن ستة جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من الهيئات الأخرى وهي:
_ جائزة أفضل كتاب في التراث: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع دار الكتب والوثائق القومية.
_جائزة أفضل كتاب مترجم: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع المركز القومي للترجمة.
_جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع المركز القومي للترجمة.
_ جائزة أفضل كتاب في الموسيقى: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع أكاديمية الفنون.
_ جائزة أفضل ناشر مصري: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين.
_جائزة أفضل ناشر عربي: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.

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كما أن هناك شروطا للمشاركة بجوائز القاهرة الدولى للكتاب 2024 أبرزها؛ أن يكون العمل طبعة أولى،  أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا، باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، وأن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2023، ويتم اعتماد الكتاب بتاريخ الطبعة إلى كون هذه الطبعة الأولى من هذا الكتاب، إلا في حالة عدم ذكر رقم الطبعة على الكتاب يؤخذ برقم الإيداع، وألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة أخرى، وألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال الثلاث سنوات الماضية، وبالنسبة لكتاب الشباب يتم تقديم كتاب لم يتم نشره من قبل ومكتوب على الكمبيوتر بتوقيع الكاتب.

 

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وكانت اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار الدورة الـ 55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".


فتح باب الإشتراك فى معرض القاهرة للكتاب

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

شخصية معرض القاهرة للكتاب 

اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

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