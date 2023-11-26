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ثقافة وفنون

المركز القومي للترجمة يحتفل بمئوية لطيفة الزيات

القومي للترجمة.فيتو
القومي للترجمة.فيتو

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي لقاء محبة وتقدير احتفالا  بمئوية الأديبة الرائدة لطيفة الزيات وذلك في تمام الخامسة من مساء الأربعاء المقبل الموافق ٢٩ نوفمبر الجاري بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

القومي للترجمة يحتفل بمئوية لطيفة الزيات

يشارك بالندوة كلٍ من، الدكتور عماد أبو غازي، الدكتورة اعتدال عثمان، الدكتورة منى الخفيف، الدكتورة هند أسعد،الدكتورة مروة حنفي والدكتورة شادن عادل.

كما يشارك أيضا في الندوة الفائزان في مسابقة كشاف المترجمين والتي خصصها المركز الاحتفال بمئوية لطيفة الزيات في أغسطس الماضي وهما الدكتور تامر عادل والدكتور أيمن عباس.

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الكاتبة لطيفة الزيات

يشار إلى أن لطيفة الزيات من مواليد 8 أغسطس 1923،أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية البنات جامعة عين شمس، حصلت على جائزة الدولة التقديرية للأدب في عام 1996 . 

وكانت رمزًا من رموز الثقافة الوطنية والعربية وإحدى رائدات العمل النسائي في مصر ولها سجل حافل بالريادة في جميع المجالات التي خاضتها كما أن لها عددًا كبيرًا من الأعمال الأدبية نذكر منها رواية "الباب المفتوح"والتي تعتبر علامة فارقة في تاريخ الأدب المصري فهي البداية الأولى التي فتحت الطريق أمام الرواية الواقعية للكاتبات المصريات والرواية مصنفة من افضل 100 رواية عربية.

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