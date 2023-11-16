الخميس 16 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مد باب الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب حتى يوم 26 نوفمبر الجاري

معرض القاهرة للكتاب،
معرض القاهرة للكتاب، فيتو

قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 مد باب الاشتراك أمام دور النشر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب 

ويأتي ذلك بعدما لم يتمكن البعض منهم الاشتراك لمشاركاتهم في معارض خارج البلاد خلال الأيام الماضية.

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وكان قد تم  فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 10 أكتوبر الماضي، وغلقه أمس 15 نوفمبر. 
 

معرض القاهرة للكتاب 2024 

وكانت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض قد اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

استكمال إصدار المجموعة الكاملة لـ طه حسين في معرض القاهرة للكتاب 2024

فتح باب الاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة للكتاب

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