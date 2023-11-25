مضاعفات عضة الكلب، ومتى تلجأ إلى الطبيب؟

إذا اخترقت عضة الكلب الجلد، يمكن أن تدخل البكتيريا إلى الجسم، مما قد يسبب العدوى، ويمكن أن يسبب هذا أعراضًا، مثل الألم والتورم والتصريف من الجرح.

عضة الكلب، فيتو

وقد يؤدي غسل الجرح جيدًا إلى إزالة البكتيريا من الجسم ويساعد على منع العدوى، وإذا بقيت البكتيريا في الجسم، فإنها يمكن أن تسبب العدوى، مثل الكزاز أو داء الكلب أو الإنتان.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تنتشر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم، وسيحتاج الأشخاص إلى المضادات الحيوية أو اللقاحات لعلاج هذه الأنواع من العدوى.

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كيف يمكن معرفة ما إذا كانت عضة الكلب محملة بالعدوى؟

يمكن أن تشمل أعراض عدوى عضة الكلب ما يلي:

تورم واحمرار حول الجرح.

الألم الذي يستمر لفترة أطول من 24 ساعة.

صعوبة في تحريك الجزء المصاب من الجسم.

شعور دافئ حول الجرح.

وتشمل العلامات التي تشير إلى انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم ما يلي:

حمى.

اهتزاز.

تعرق ليلي.

إدارة عضات الكلاب والوقاية من العدوى

للمساعدة في الوقاية من العدوى الناجمة عن عضة الكلب، يجب على الأشخاص غسل الجرح في أسرع وقت ممكن، ويمكن للناس علاج الجروح الطفيفة عن طريق:

غسل الجرح بالماء الدافئ والصابون، مع الحرص على تنظيف المنطقة جيدًا.

وضع الجرح تحت الماء الفاتر لطرد البكتيريا.

وضع كريم مضاد حيوي على الجرح ثم لف ضمادة نظيفة حوله.

ويجب على الأشخاص التعامل مع الجروح الأعمق والأكثر خطورة عن طريق:

الضغط بقطعة قماش جافة ونظيفة بقوة على الجرح لوقف النزيف.

والتماس العناية الطبية على الفور.

مضاعفات إصابة عضة الكلب بالعدوى

تحمل العضات على اليدين أو القدمين خطرًا أكبر للإصابة بالعدوى، ويمكن أن تكون بعض أنواع العدوى الناتجة عن عضات الكلاب خطيرة جدًا وتؤدي إلى مضاعفات وبدون علاج، يمكن أن تكون هذه العدوى قاتلة طبقًا لموقع "Medical news today" الطبي.

سخامية عضة الكلب

إذا أصيب الأشخاص بعدوى Capnocytophaga نتيجة عضة كلب، فقد تظهر عليهم الأعراض التالية:

تقرحات حول الجرح

احمرار وتورم وألم حول الجرح

خروج سوائل من الجرح

حمى

القيء والإسهال

الصداع

الم المفاصل

ويمكن أن تظهر الأعراض بين يوم واحد و14 يومًا بعد عضة كلب، وتزيد للعوامل التالية من خطر إصابة الشخص بالعدوى:

الاستخدام المفرط للكحول

عدم وجود الطحال

وجود حالات صحية تؤثر على جهاز المناعة

تناول الأدوية التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا، مثل العلاج الكيميائي

بدون علاج، يمكن أن تشمل مضاعفات عدوى Capnocytophaga ما يلي:

فشل كلوي

نوبة قلبية

الغرغرينا

سيصف الطبيب المضادات الحيوية لعلاج عدوى Capnocytophaga.

الإنتان

قد تؤدي عضات الحيوانات غير المعالجة في بعض الأحيان إلى الإنتان، والإنتان هو رد فعل شديد للعدوى، ويمكن أن يهدد الحياة، وتشمل علامات الإنتان ما يلي:

ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم

ارتباك

النعاس الشديد أثناء النهار

ألم شديد أو عدم الراحة

إذا اشتبه شخص ما في إصابته بالإنتان، فيجب عليه طلب العناية الطبية الفورية، ويقوم الطبيب عادةً بمعالجة الإنتان بالمضادات الحيوية والسوائل الوريدية.

داء الكلب

يمكن أن يصاب الناس بداء الكلب إذا عضهم كلب مصاب بداء الكلب، وتكون الأعراض الأولى لداء الكلب هي:

الصداع والحمى وأعراض أخرى تشبه أعراض الأنفلونزا

ضعف

شعور بالحكة أو الوخز حول اللدغة

داء الكلب قاتل إذا لم يتلقى الشخص العلاج، ويجب على الأشخاص رؤية طبيبهم على الفور إذا كانوا يعتقدون أن الكلب الذي عضهم قد يكون مصابًا بداء الكلب، ويمكن للتطعيم ضد داء الكلب بعد التعرض علاج العدوى.

كُزاز

يمكن أن تؤدي عضة الكلب إلى دخول بكتيريا الكزاز إلى الجسم، وتشمل أعراض الكزاز ما يلي:

تشنج في الفك

تشنجات عضلية، عادة في المعدة

صعوبة في البلع

تصلب العضلات

الكزاز هو عدوى خطيرة، ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض للكزاز إلى رعاية طبية فورية، وسوف يحتاجون إلى أدوية، مثل المضادات الحيوية، بالإضافة إلى لقاح الكزاز.

عضة الكلب، فيتو

متي تري الطبيب

يجب على الأشخاص طلب الرعاية الطبية الطارئة لعضة كلب إذا كان لديهم:

نزيف لا يمكن السيطرة عليه من الجرح

حمى

جرح أحمر أو منتفخ أو مؤلم

الجرح الذي يشعر بالدفء

جرحًا عميقًا ولم يحصلوا على لقاح الكزاز خلال السنوات الخمس الماضية

إذا اعتقد الشخص أن عضة كلب قد أدت إلى تلف الأعصاب أو العظام، فيجب عليه طلب العلاج الطارئ، العلاج الطارئ ضروري أيضًا إذا انتشرت العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم.

يجب على الأشخاص أيضًا طلب الرعاية الطبية إذا كان الكلب الذي عضهم يتصرف بشكل غريب، أو إذا كانوا غير متأكدين مما إذا كان الكلب قد تلقى لقاحًا ضد داء الكلب.