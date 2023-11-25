السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

كيف ينتقل الجدري من شخص لآخر، ومن هم الأكثر عرضة للإصابة؟

الجدري، فيتو
الجدري، فيتو

كان يعد الجدري في السابق فيروس معد ومميت ولا يوجد علاج له لكن جهود التطعيم العالمية قضت عليه، ومنذ زمن مصر القديمة أثبت الجدري أنه أحد أكثر الأمراض تدميرًا للبشرية وإن انتشار أوبئة الجدري وما يرتبط بها من أعداد الوفيات تملأ صفحات كتب التاريخ.

الجدري، فيتو

أعراض الجدري

يسبب الجدري أعراضًا مختلفة اعتمادًا على مرحلة المرض، وتشمل المراحل والأعراض المرتبطة بها ما يلي:

فترة الحضانة بالجدري

لا تظهر أي أعراض على المريض لمدة تتراوح بين 7 و19 يومًا ولم يكن الفيروس معديا خلال فترة الحضانة.

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الأعراض المبكرة للجدري

بمجرد انتهاء فترة الحضانة، ظهرت الأعراض التالية الشبيهة بالأنفلونزا:

ارتفاع درجة الحرارة

قشعريرة

صداع

آلام الجسم

القيء

استمرت هذه الأعراض حوالي 2 إلى 3 أيام، ويكون الفيروس معديًا للغاية خلال هذا الوقت.

طفح جلدي مبكر

بمجرد أن يبدأ المريض في الشعور بالتحسن، سيظهر طفح جلدي، ويبدأ الطفح الجلدي على الوجه ثم ينتشر إلى اليدين والساعدين والجزء الرئيسي من الجسم.

ويكون الفيروس معديًا حتى يختفي الطفح الجلدي.

طفح جلدي بثري

وفي غضون يومين من ظهوره، يتطور الطفح الجلدي إلى نتوءات مليئة بالقيح ومن ثم تنفتح البثور وتتقشر.

الجرب

سوف تسقط القشور في النهاية، تاركة ندبات أثر الحفرة، وإلى أن سقطت جميع القشور، ظل الفيروس معديا.

لقاح الجدري

لم يعد الناس يتلقون التطعيمات الروتينية ضد الجدري، في حين أن معظم الأشخاص لديهم آثار جانبية خفيفة فقط، فإن لقاح الجدري يمكن أن يكون له آثار جانبية مميتة، لذلك لا يحصل على اللقاح إلا الأشخاص المعرضين لخطر كبير للتعرض.

يمكن أن يشمل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بردود فعل خطيرة ما يلي:

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية مزمنة، مثل الأكزيما

عادةً ما يتلقى الأشخاص في هذه المجموعات اللقاح فقط إذا كانوا قد تعرضوا للجدري، وقد يساعد العلاج الفوري أيضًا في تقليل الآثار الجانبية.

ونتيجة لبرامج التطعيم المتكررة في جميع أنحاء العالم، تم القضاء على فيروس الجدري بالكامل، والأشخاص الوحيدون الذين يعتبرون معرضين لخطر الإصابة بالجدري هم الباحثون الذين يعملون معه في بيئة مختبرية، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

أنواع الجدري

توجد أربعة أنواع من الجدري، من بينهم:

الجدري الصغير: نوع شائع ولكنه أقل فتكًا من المرض

الجدري الكبير: نوع أكثر شيوعًا وفتكًا من مرض الجدري، وتشير الابحاث أن 30% من الحالات كانت قاتلة.

الجدري النزفي: نوع نادر ومميت من الجدري يتسبب في تسرب الدم إلى الأغشية المخاطية والجلد.

الجدري الخبيث: نوع نادر ومميت من الجدري حيث لا تتطور آفات الجدري إلى بثرات أو نتوءات مليئة بالقيح على الجلد وبدلًا من ذلك، ظلت ناعمة ومسطحة طوال فترة المرض بأكملها.

الجدري، فيتو

كيف ينتشر مرض الجدري

يعد فيروس الجدري معديًا منذ ظهور الأعراض وحتى سقوط جميع القشور.

ويمكن أن ينتشر على الرغم من:

ملامسة سوائل الجسم لشخص مصاب بالجدري

ينتشر عبر الهواء عن طريق قطرات اللعاب عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب بالجدري

مشاركة الملابس أو الفراش مع شخص مصاب بالجدري

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