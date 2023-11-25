مكافحة العدوى تختم أسبوع التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات بالدقهلية

شهدت صحة الدقهلية ختام فاعليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات.

واختتمت إدارة مكافحة العدوى فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات وذلك بمشاركة الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة ومديري الإدارات الفنية والمستشفيات والإدارات الصحية التابعة.

وأشاد مكين خلال كلمته بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة مكافحة العدوى وفرقها بمختلف المنشآت الصحية بالدقهلية في التحكم والوقاية من العدوى بصفة عامة وفي ترشيد استهلاك المضادات الحيوية بصفة خاصة.

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شهد اليوم العديد من الفعاليات منها عرض فيديوهات توعوية وشرح تحليلي لنمط استهلاك المضادات الحيوية على مستوى المديرية ومحاضرات علمية من ادارة مكافحة العدوى والإدارة العامة للصيدلة وكذلك ورشة عمل للتعريف ببعض أنواع البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية وأماكن تواجدها وأنواع العدوى التي تسببها وطرق الوقاية منها ومنع انتشارها

وقدمت إدارة مكافحة العدوى درع الإدارة للدكتور شريف مكين وكيل الوزارة تقديرا لدعمه اللامحدود لإدارة مكافحة العدوى وصحة الدقهلية.

وعلى هامش اليوم العلمي قام وكيل الوزارة بتكريم مستشفى كلى ومسالك ميت غمر لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي.

جدير بالذكر أن فعاليات الأسبوع استمرت خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٤ نوفمبر وتضمن تنظيم ندوات توعوية مكثفة من قبل فرق مكافحة العدوى بمختلف مستشفيات وإدارات المديرية.

وعلى صعيد آخر، تصدرت صحة الدقهلية محافظات مصر بفعاليات المسح الميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لإعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة عن أن الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المصرية بفعاليات المسح الميداني بقرى المحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية.

كما تقدمت الإدارة المركزية للامراض المتوطنه بالوزارة بالشكر والتقدير للإدارة العامة للمتوطنة وإدارة البلهارسيا وفرق العمل بها وفرق العمل بالإدارات الصحية حيث أشادت الدكتورة أماني الحبشي مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة ود عفاف إبراهيم مدير الإدارة العامة للبلهارسيا والطفيليات المعوية بالوزارة بجهود الفنيين والمراجعين وفريق الإشراف بالإدارات.



وأوضح مكين أنه جرى فحص 45 ألف مواطن بنسبة 101 ٪ من المستهدف وذلك في الفترة من 20 أغسطس وحتى 20 نوفمبر حيث تم المسح تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة سحر علي مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية والدكتور محمد عماد مدير إدارة البلهارسيا بالمديرية وفريق من المراجعين المتميزين بإدارة البلهارسيا وفرق مدربة بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة.

من جانبه أعرب وكيل الوزارة عن شكره للإدارة العامة للأمراض المتوطنة وفرق العمل بإدارة البلهارسيا بالمديرية وفرق العمل بالإدارات الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار.