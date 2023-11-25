السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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الجريدة الورقية

العدد (590) من «فيتو» وأبرز عناوينه: أرشيف دولة الدم والنار

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (590) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: والحكام العرب أيضًا يطالبون بوقف الحرب على غزة!

أرشيف دولة الدم والنار

التاريخ الأسود للكيان الصهيونى فى ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء الفلسطينيين من عام 1937  - 2023

خبراء: الاحتلال يتلذذ بإراقة دماء الرضع والصبية والسيدات..  و«عقيدة القتل» و«جيل الهولوكوست» كلمة السر

سيناريوهات الاقتصاد المصرى فى 2024

خبراء: ارتفاع الأسعار مستمر ومبادرة الحكومة فشلت

الاحتكار يزيد من أوجاع المواطنين.. وصندوق النقد يتحمل مسئولية الأزمة الاقتصادية

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