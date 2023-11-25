السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مسيرة احتجاجية في العاصمة الألمانية تطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

برلين، فيتو
برلين، فيتو

شهدت العاصمة الألمانية برلين يوم السبت، مسيرة احتجاجية بمشاركة عدة آلاف من المتظاهرين ضد توريد الأسلحة لأوكرانيا ومن أجل حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونظمت المسيرة السياسية سارة فاغنكنخت بمشاركة عدة آلاف من المتظاهرين.

إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

واتهمت السياسية الألمانية التي تركت مؤخرا صفوف حزب اليسار، في كلمة لها أثناء المسيرة، الحكومة الألمانية بتطبيق معايير مزدوجة في تقييمها للصراع الأوكراني و"القصف بلا شفقة" الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي".
وانتقدت فاغنكنخت إنفاق الدولة الألمانية على الجيش الألماني وإنتاج الأسلحة فيما تواجه البلاد نقصا في المعلمين وإغلاقا للمستشفيات وتهالكا للبنية التحتية.
وأشارت السياسية في كلمتها أيضا إلى وقف الحكومة تمويل إجراءات الحفاظ على أسعار الطاقة والكهرباء بسبب قرار المحكمة الذي اعتبر أن إعادة توزيع الحكومة للأموال غير المطالب بها من السنوات السابقة إجراء غير قانوني.

ودعا منظمو الاحتجاج، في منشورات وزعت على المتظاهرين، إلى إجراء مفاوضات سلام في جميع مناطق الصراعات العالمية، مشيرين إلى أنه "بدلا من وقف التصعيد والدبلوماسية، تقوم الحكومة الفيدرالية بإرسال المزيد من الأسلحة، بما في ذلك إلى المناطق التي تمزقها الحرب".

كما انطلقت في العاصمة البريطانية، وسط لندن  اليوم السبت، مظاهرة تضم مئات المحتجين، نصرة لأهل قطاع غزة، ومطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

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الحرية لفلسطين 

تظاهر المحتجون الذين رفعوا أعلام فلسطينية في مسيرة وطنية لفلسطين في وسط لندن،  اليوم السبت، داعين إلى إنهاء الصراع على غزة، وتنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "أنهوا الاحتلال الاسرائيلي الآن" و"فلسطين حرة"، إلى جانب رفع أعلام فلسطينية.

اليوم الثاني من اتفاق الهدنة

وتأتي المظاهرة تزامنا مع وصول الأسرى الذين سيفرج عنهم الاحتلال إلى سجن "عوفر" تمهيدا لإطلاق سراحهم ضمن الدفعة الثانية، في اليوم الثاني لاتفاق الهدنة. 

أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون بتمديد الهدنة في غزة

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