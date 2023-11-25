السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مصدر أمني إسرائيلي يهدد حماس: إطلاق الرهائن أو استئناف الهجوم على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن مصدر أمني، لم تسمِّه، القول إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل، فإن الجيش سيستأنف هجومه على غزة، وفقًا لرويترز.

جاء ذلك بعدما قالت حماس إنها ستؤخر صفقة التبادل.

ونشرت القناة 13 وإن 12 نيوز وموقع واي نت الإخباري وغيرهم هذا التعليق.

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