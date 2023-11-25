السبت 25 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 7 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين وآيس بالقاهرة (صور)

المتهمين, فيتو
المتهمين, فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 7 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة حيازة كميات من الحشيش والهيروين والآيس بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط 3 عاطلين وربة منزل "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- ميزان حساس- فرد خرطوش وطلقتين - مبلغ مالي "متحصلات نشاطهم الإجرامي".

وتم ضبط (عاطلَين) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالي "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

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كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس- سلاح أبيض - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,100 كيلو جرام- ميزان حساس- مبلغ مالي "متحصلات نشاطه الإجرامي").

و بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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مديرية أمن القاهرة قسم شرطة البساتين قسم شرطة الشروق قسم شرطة المعصرة مخدر الهيروين

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