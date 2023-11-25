السبت 25 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 17 متهما بالسرقة في 6 محافظات (صور)

الامن العام يسقط
الامن العام يسقط 17 لص من بينهم سيدة لارتكاب جرائم سرقات

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (بنى سويف، أسوان، كفرالشيخ، الغربية، بورسعيد، الدقهلية) بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط 17 متهما من بينهم سيدة لارتكاب جرائم سرقات متنوعة. 

 

 

مديرية أمن بنى سويف

 وتم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة (قسم شرطة بنى سويف الجديدة ومركز شرطة بنى سويف)، وبحوزتهم (2بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- مبلغ مالى -  سيارتين "مُبلغ بسرقتهما" - السيارة المستخدمة فـى إرتكاب الوقائع).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع.

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مديرية أمن أسوان
كما تم ضبط (4 عمال) بدائرة مركز شرطة كوم أمبو حال قيامهم بسرقة فلنكات وقضبان سكة حديد، وبحوزتهم (7 فلنكات خاصة بأحد القطارات – 6 قطع ديكوفيل مختلفة الأحجام وزنت 500 كيلو جرام - تروسيكل "بدون لوحات معدنية"- أجنة).

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامى باستخدام المضبوطات.

وتم ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، لقيامه بسرقة باب حديدى وأسطوانة بوتاجاز من داخل مطبخ خاص بإحدى المدارس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة مستخدمًا مركبة "توك توك" تم ضبطها، وأرشد عن المسروقات.


مديرية أمن كفرالشيخ

كما تم ضبط (ربة منزل "لها معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الحامول لقيامها بمغافلة (طفلة 4 سنوات ) وسرقة قرطها الذهبى من أذنيها حال تواجدها بأحد المحال بدائرة المركز.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة.

وتم ضبط (عاطل– له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة البرلس، لقيامه بسرقة سيارة نصف نقل حال تواجدها بدائرة المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


مديرية أمن الغربية

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين– لـهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "قص الضفيرة".. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش)

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة..كما أرشدوا عن سيارتين وتبين أن السيارة الثالثة تم ضبطها بنطاق محافظة المنوفية.


مديرية أمن بورسعيد

وتم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الضواحى، لقيامهما بسرقة منقولات خاصة بجهاز أبناء إحدى السيدات من داخل شقة ملكها بدائرة القسم، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة على مراحل بأسلوب "فسخ باب الشقة وتغيير الكالون" مستخدمين دراجة نارية "تروسيكل" ملك ( أحد الأشخاص "حسن النية" – مقيم بدائرة القسم )، وأرشدا عن المسروقات.


مديرية أمن الدقهلية
كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة حال تركها دون غلقها بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى وقيامه بإنفاق باقى المبلغ، وأضاف بتواجده بالمكان المُشار إليه لإستقلاله إحدى سيارات الأجرة المتجهة إلى محل إقامته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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