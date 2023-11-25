السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

جيرت فيلدرز ومناهضة الإسلام

سياسي يميني هولندي متطرف، مواليد 6 سبتمبر 1963، عضو في مجلس النواب الهولندي منذ 1998عن حزب من أجل الحرية والديمقراطية، ومنذ 2004 انضم لحزب من أجل الحرية، وهو حزب أنشأه بنفسه وما يزال يقوده.

هذا السياسي معروف عنه انتقاده الإسلام، آرائه جعلت منه شخصية مثيرة للجدل، ومنذ عام 2004 لديه حماية دائمة من قبل حراسة مسلحة خوفًا على حياته. تربى على الكاثوليكية، إلا أنه كفر بها في مقتبل العمر.

مناهض للإسلام


رحلاته إلى اسرائيل عندما كان شابًا ساعدت في تشكيل آرائه السياسية. قام بحملة لإيقاف ما يعتبره أسلمة هولندا. ودعي إلى إنهاء الهجرة من الدول الإسلامية. كما دعم حظر بناء المساجد الجديدة. حظي فيلمه “فتنة” المثير للجدل -والذي عرض فيه آراءه حول الإسلام- باهتمام دولي ونقد شديد، حيث حاول فيه الربط بين القرآن الكريم والعنف.

Advertisements

 

تم اتهامه بتهم تتعلق بالتحريض عدة مرات. ما تم اتهامه جنائيا بخصوص إهانة الجماعات الدينية والعرقية، والتحريض على الكراهية والتمييز، ولكن صدر الحكم بأنه غير مذنب.
 

اشتهر بمواقفه المعارضة الناقدة للإسلام، حيث طالب بحظر القرآن في هولندا بدعوى تعارضه مع القانون، كما دعا المسلمين في هولندا لتمزيق نصف القرآن إذا أرادوا البقاء، وإتهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالإرهاب، وقام بمقارنة القرآن بكتاب كفاحي لهتلر، وقام ايضا بحملة كبيرة لجعل القرآن الكريم محظورًا في هولندا.

الأردن وفلسطين


وصف المغاربة والاتراك بالعنصرية، لأنهم في نظره هم سبب المشاكل الإجرامية في هولندا. كما عمل بعد إنهائه دراسته الثانوية في اسرائيل لمدة سنتين، وما يزال يعبر عن إعجابه بإسرائيل وعلاقته بعدد من قياداتها.

 
قال أن الأردن ينبغي أن يكون اسمه فلسطين، وأن هناك دولة فلسطينية مستقلة منذ عام 1946 وهي مملكة الأردن، وطالب الحكومة الهولندية باطلاق إسم فلسطين على الأردن ونقل سفارتها إلى القدس، وصرح بأن إسرائيل تستحق مكانة خاصة لدى الحكومة الهولندية لأنها تقاتل من أجل القدس، لذا إسرائيل هي خط الدفاع الأول عن الغرب.


قال أيضا أن الصراع العربي الاسرائيلي ليس صراع حول الأرض، بل معركة أيديولوجية، بين عقلية الغرب المحررة وأيديولوجية الإسلام الهمجية.

‏وجدير بالذكر أنه قد حدث ‏تلاحم ‏عده مرات في السابق بين اتحاد المصريين في أوروبا الذى أرأسه وهذا السياسي المتطرف وحزبه، بسبب مواقفه السياسية المخزية ضد الانسانية، وآراء حزبه غير السوية تجاه المهاجرين في هولندا وخاصة المسلمون منهم، متجاهلا الفوائد الجمة الثقافية والاقتصادية والتنوع الحضاري الذي جنته هولندا من جراء حركة هؤلاء المهاجرين.

 

لماذا نموت بهذه السهولة؟!

تصويت إلكتروني


إنه جيرت فيلدرز وهو متزوج من الدبلوماسية المجرية ريستينا مارفاي وليس لديهم أطفال، من الممكن أن يصبح رئيسا لوزراء هولندا الجديد ببرنامج مكتوب في سطر واحد وهو مناهضة الإسلام والمهاجرين والاتحاد الأوروبي، وهذا سيزيد الطين بله وسيشعل النار في الهشيم في اغلب الدول الأوروبية، وبالطبع سنكون نحن المسلمون وقودها.

القرآن الكريم الكراهية الحكومة الهولندية التحريض ضد الإسلام إسرائيل هولندا مجلس النواب الهولندي الأردن فلسطين د عصام عبد الصمد فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

إسرائيل تستدعي سفراء إسبانيا وبلجيكا بسبب دعم بلادهما لـ فلسطين

نص كلمة السيسي التاريخية في مؤتمر تحيا مصر فلسطين

زلزال سياسي في أوروبا، اليمين المتطرف بزعامة فيلدرز يفوز بالانتخابات التشريعية في هولندا

فوضي في هولندا، فيديو يرصد لحظة القبض على مشتبه به في حادثي إطلاق نار روتردام

الأخوة والأخوات من فضلكم دام عزكم.. انقذوا مخي!

الأكثر قراءة

اتفاق الهدنة مهدد، تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

جنرال أمريكي يكشف مصير زيلينسكي بعد تخلي الغرب عنه

سعر جرام الذهب على موقع البورصة المصرية، حركة المؤشر الرئيسي للمعدن الأصفر

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

مسجل خطر يعذب ابنة عشيقته حتى الموت بالإسكندرية

إذا كنت خارج مصر، كيف تدلي بصوتك في الانتخابات الرئاسية بالخارج

هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب على غير المعتاد

الأهلي أمام ميدياما، الأحمر يبحث عن الكلين شيت الثالث بدوري الأبطال الموسم الحالي

Advertisements

منوعات

المزيد

تركيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا في المقدمة، التلوث يحصد أرواح الأوروبيين

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

لزيادة الإنتاجية، شركات يابانية تسمح لموظفيها بالبكاء وتخصص أفرادا لـ "الطبطبة"

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

كيف تتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التداوي بالكي؟ الإفتاء تجيب

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية