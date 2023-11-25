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محافظات

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 25-11-2023 بالدقهلية

الدواجن والبيض، فيتو
الدواجن والبيض، فيتو

 أسعار الدواجن، استقرت أسعار الدواجن والبيض، اليوم السبت في محافظة الدقهلية، وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات.

أسعار الدواجن اليوم
بلغ سعر الدواجن البيضاء بين 62  إلى 69 جنيها.

أسعار البيض اليوم 
سعر كرتونة البيض الأبيض 129 إلى 130 جنيها وفي المنافذ 120 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأحمر بـ  130 إلى 135 جنيها وفي المنافس 125 جنيها.
سعر كرتونة البيض البلدي بـ  130 إلى 140 جنيها.

أسعار الدواجن 
الدواجن الساسو 60 - 65 جنيها.
الدواجن البلدي 90 - 110 جنيهات.
الدواجن الأمهات الأبيض 56 - 60 جنيها.

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أسعار الكتكوت اليوم
الكتكوت الساسو عمر يوم 15-20 جنيها.
الكتكوت الأبيض عمر يوم 18-27 جنيها.
كتكوت بلدي 15-25 جنيها.

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وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي

وأكد «القصير» أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضًا حيوانات المزرعة، مشيرًا إلى أن سياسة مواصلة الإفراج عن مستلزمات صناعة الأعلاف تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من المواني.

صناعة الدواجن

وذكرت تقارير رسمية أصدرتها وزارة الزراعة أن الإجراءات الحكومية لتسهيل استيراد مستلزمات الأعلاف يأتي في إطار دور الدولة المصرية للتخفيف من الأزمة الحالية لصناعة الدواجن وتوفر الفرصة لتعديل المسار والتوجه نحو التطوير الشامل لصناعة الدواجن.

وأشار إلى أهمية دور الدولة في تطوير صناعة الدواجن بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الدواجن لتخرج من العشوائية وغياب التخطيط والتنظيم ومقاومة التغيير الإيجابي والاعتمادية الخطيرة على استيراد مكونات الإنتاج والتأثر السلبي بالظروف الدولية التي أصبحت مضطربة وغير مضمونة.

ولفت الدكتور محمد خليفة، الخبير الدولي في صحة وأمراض الدواجن، إلى أن النهوض بصناعة الدواجن يأتي إطار استراتيجية وطنية للتطوير والاعتماد على التصنيع المحلي بموارد وطنية على قدر الإمكان، وذلك تحقيقًا لمبدأ الأمن الغذائي.

وأوضح أنه على المهتمين بالصناعة أن يقتنعوا أنه من الاستحالة الاستمرار في اتباع سياسات الإنتاج والتسويق الحالية بسلبياتها العديدة، والتي جعلت صناعة الدواجن في مفترق طرق فأما تعديل المسار والتطوير أو الاستمرار في طريق الأزمات والضبابية.

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