أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم السبت 25 نوفمبر 2023.

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من سعر 5 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 14.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا

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وبلغ سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهات، باذنجان بلدي من 2.5 إلى 4 جنيهات، باذنجان أبيض من 2.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 28 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، الملوخية من 5 إلى 6.5 جنيه، سعر كيلو الثوم من 25 إلى 35 جنيهًا، خيار صوب من 9 إلى 12 جنيهًا، بسلة من 18 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر البطاطا سعر من 3 إلى 7 جنيهات، سبانخ 6 إلى 9 جنيهات، البامية من 32 إلى 38 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2.5 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر قلقاس من 9 إلى 11 جنيهًا، قثاء من 3.5 إلى 4.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 4.5 إلى 8 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بلغ سعر سلق سعر 7.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 10 جنيهات.