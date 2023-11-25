إجراء جديد ضد المتهم بحيازة 12 فرش حشيش بالإسماعيلية

استعجلت نيابة القصاصين الجزئية بالإسماعيلية تحريات الأجهزة الامنية بشأن عاطل، لحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش لبيعها وتوزيعها على صغار التجار والمتعاطين بدائرة المركز.

وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن قيام أحد العناصر الإجرامية بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات القانونية، وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 12 فرش من مخدر الحشيش، قبل توزيعها علي عملائه بنطاق دائرة المركز.

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كما تم ضبط مبلغ مالي قدره حوالي 22 ألف جنيه وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.