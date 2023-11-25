تفقده الرئيس السيسي، 10 معلومات عن محور عمرو بن العاص

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية جولة تفقدية بمحافظة الجيزة حيث تفقد الرئيس السيسي أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص.

ونرصد أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص:

- مشروع محور عمرو بن العاص يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنطقة منشأة البكاري بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

- كما يشمل إنشاء كوبري علوي بعرض 21,5 متر 3 حارات مرورية بكل اتجاه وأعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالى أطوال كبارى 4,9 كم

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شارعا الهرم وفيصل

- يتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقًا"

- توجيهات بالالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع، وسرعة استكمال وتطوير ورصف الطرق السطحية في مسار - المحور والشوارع الجانبية، وتنسيق وتطوير الموقع العام، لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور.

حل المشاكل المرورية

- تنفيذ المحور يأتى في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية بصفة عامة، وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة، واستكمالًا لخطة وزارة الإسكان، لإنشاء محاور جديدة، ضمن خطة الدولة.

- قام الجهاز المركزى للتعمير بدراسة مشروعات تطوير غرب إقليم القاهرة الكبرى، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة، وتشمل تلك المشروعات، محور عمرو بن العاص، ومحور السادات، وتطوير ورفع كفاء محور 26 يوليو.

مشروع محور عمرو بن العاص

- مشروع محور عمرو بن العاص يهدف لزيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة



- كما يقلل المحور مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى مما يساهم فى خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.

- مشروع محور عمرو بن العاص يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، واستغلال المساحات المتوفرة أسفل الكبارى فى المشروع بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة

- تنفيذ المشروع فى المناطق المزدحمة التى يمر بها، والمليئة بشبكات المرافق، تطلب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال فترة تنفيذ المشروع، بجانب تحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع (كهرباء - مياه شرب - صرف صحي - غاز - تليفونات - شبكات اتصالات)، وسرعة حل أى معوقات تواجه تنفيذ المحور لاختصار وقت التنفيذ.



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