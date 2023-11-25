السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار اللحوم اليوم السبت 25-11-2023 في الدقهلية

اللحوم اليوم
اللحوم اليوم

 استقرت اليوم السبت، أسعار اللحوم بشوادر ومحال الجزارة على مستوى المدن والمراكز في محافظة الدقهلية، وفقا للتعاملات اليومية في منافذ البيع.

أسعار اللحوم في المنافذ بالدقهلية 

 ويتراوح سعر اللحوم من 180 جنيها إلى 240 جنيهًا ‏للكيلو، وتتوسع محافظة الدقهلية في افتتاح تلك المنافذ منافذ ضد الغلاء، على أوسع نطاق بالمحافظة.

أسعار اللحوم في الدقهلية

اللحوم البقري ما بين 250 - 300 جنيه.

الكبدة الضأن 220 - 350 جنيها.

السجق البلدى من  200 إلى 280 جنيها 

Advertisements

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 200-300 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمنصورة إلى 270 جنيها إلى 370 جنيها.

أسعار اللحوم بالأسواق

 وأكدت وزارة التموين ارتفاع أسعار اللحوم أيضًا بسبب أسعار أعلاف المواشي وكذلك ارتفاع كافة أسعار خامات الإنتاج.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

 وارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من أول مايو، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 230 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.

أسعار اللحوم 

اللحوم الضأن ما بين 280 - 360 جنيها.

كيلو اللحم المفروم بين 220 - 300 جنيه.

اللحوم الجملي ما بين 220 إلى 250 جنيها للكيلو.

اللحوم البلدي 260 - 370 جنيها.

طرح اللحوم السودانية

وأكدت وزارة التموين أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

وأشارت إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة. 

مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم

وتدرس وزارة التموين طرح أعلاف المواشي الفترة المقبلة على البورصة السلعية لينعكس على أسعار اللحوم. 

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث في ثاني أيام الهدنة الإنسانية بغزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

ارتفاع اسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم اسعار اللحوم بالاسواق البورصة السلعية الدولار مقابل الجنيه في مصر اللحوم السودانية سعر كيلو اللحوم السودانية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

بمزاج التجار، تباين أسعار السلع الغذائية بالأسواق، كيلو الجبن بـ 140 جنيهًا واختفاء السكر (صور)

مجنونة يا أعلاف.. مخاوف من ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مع دخول فصل الشتاء.. وشعبة الثروة الداجنة تطلق تحذيرًا

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

المترو يدعو الركاب للحصول على الكارت الذكى وهذه مميزاته

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول

أخبار مصر: قصة أسيرة إسرائيلية عمقت جراح تل أبيب، البائع المصري الذي أهانه مستشار أوباما يتحدث، ماذا قال صلاح عن ليفربول

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

5 تحذيرات من الكهرباء بسبب الكابلات المكشوفة

سر خروج فوازير دينا الشربيني من رمضان للعام الثاني على التوالي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 26-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25-11- 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية