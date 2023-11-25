المستشار المالي السابق للزمالك يفجر مفاجأة بتحمل تركي آل الشيخ راتب فرجاني ساسي

الزمالك، أكد طارق حشيش، المستشار المالي لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق والغرافة القطري الحالي، كان عقده أكبر بكثير من باقي اللاعبين، وهو ما تسبب في مشاكل كثيرة بين باقي اللاعبين.



وشدد حشيش في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن مجلس الإدارة وقتها قدم شكرا للمستشار تركي آل شيخ على تبرعه بكامل عقد اللاعب، لكن الواقع أن اللاعب حصل على مستحقاته من خزينة النادي وهو ما أرهقها بشدة.

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وأشار إلى أنه اطلع على الأوراق وقت عمله مستشارًا ماليًا للجنة اللواء عماد عبد العزيز ووجد أن خزينة النادي تحملت عقد اللاعب كاملًا رغم أنه كان تبرع من آل الشيخ وهو أمر غريب.

وأكد أن إنشاء الزمالك شركة لكرة القدم، سيكون الحل الأمثل لمشاكل الزمالك في الفترة القادمة.



وقال، إن هناك مشاكل في التشريعات فيما يخص الإستثمار وشركة الكرة سيتم حلها في المرحلة القادمة.

وشدد حشيش على أن الزمالك يعاني من أزمة في التسويق، لكنه يثق أنها ستحل خاصة أن هناك رجال تسويق واستثمار موجودين في مجلس الإدارة الحالي.

وألمح حشيش إلى حاجة الزمالك إلى خروج لاعبين للإحتراف الأوروبي، كما حدث مع مصطفى محمد من أجل إدخال مبالغ مالية تنهي أزمات النادي، فعلى مسئولي النادي أن يخططوا لبناء لاعبين مميزين يستطيعون تسويقهم في أوروبا مستقبلًا.



ومن ناحية أخرى أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء غدا الأحد، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

المؤتمر الصحفي لمدربي الزمالك وأبو سليم الليبي

ويعقد في الحادية عشرة صباح اليوم السبت المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستاد برج العرب، قبل مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي لشكري الخطوي المدير الفني لبطل ليبيا في الحادية عشرة والنصف صباحًا، على أن يخوض فريق أبو سليم مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب.

ويخوض الزمالك تدريبه الختامي في الخامسة مساء اليوم على ملعب فندق إقامة الفريق "هيلتون برج العرب"، وسيتم السماح للإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها غدا الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي غدا الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وقبل مواجهة الفريقين نسلط الضوء على محترفي الزمالك وأبو سليم الليبي قبل موقعة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.