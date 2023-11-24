الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الاتحاد العام للكشافة والمرشدات

وزارة الشباب والرياضة،فيتو
وزارة الشباب والرياضة،فيتو

كشفت وزارة الشباب والرياضة أن الإجراءات التنظيمية، لانعقاد الجمعية للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والتي انعقدت اليوم الجمعة الموافق ٢٤ نوفمبر، وتضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس إدارة جديد.

 

 الجمعية العمومية للاتحاد العام للكشافة والمرشدات

ويبلغ عدد من لهم حق حضور الجمعية العمومية والإدلاء بالصوت ٤٢٢٩ قائد وقائدة، ويبلغ النصاب القانوني ١٦٩٢ عضو بنسبة ٤٠ %، وقد حضر عدد ٣٥٠ ممن لهم حق الحضور، وبالتالي لم تنعقد الجمعية العمومية.


وتُقام الانتخابات تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية والإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ووزارة التخطيط وإشراف قضائى من هيئة النيابة الإدارية على أن تطبق عملية التصويت الالكترونى فى العملية الانتخابية.

 

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حضر من وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والدكتور طارق عبد الموجود مدير عام الإدارة العامة للهيئات الشبابية،  محمود فوزي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وحضور ممثلي  وزارة التخطيط وهيئة الرقابة الإدارية.

 

وكان 21 مرشحا تقدموا للانتخابات، لاختيار 12 في جميع مقاعد المجلس يمثلون 4 جمعيات عامة  على مستوى الجمهورية حيث يتنافس 2 على منصب الرئيس فيما تم حسم نائب الرئيس بالتزكية و9 مرشحين فوق السن يتم اختيار 4 منهم و9 تحت السن يتم اختيار 6 فائزين ليكتمل مجلس الإدارة بعدد 12 عضوا بمجلس الإدارة، حيث تنص اللائحة الخاصة بالاتحاد على أن يتضمن مجلس الاداره ممثلا عن كل جمعية.

 

وحضر الاجتماع التنسيقي للانتخابات ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة كلا من: أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، المستشار علاء المهدى مستشار الوزير، وعماد حسين مدير عام الإحصاء، ومحمد عظيمه بالشئون القانونية  ومن وزارة التخطيط العميد محمد عبد العظيم مدير مشروعات البنية المعلوماتية، وريهام مكى مدير التصويت الإلكتروني.

 

ومن هيئة النيابة الإدارية كل من المستشار محمد عبد المعطى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو اللجنة العليا للانتخابات والمستشار جعفر عبد الرحمن نائب رئيس الهيئة ومدير التحول الرقمي بالهيئة.

 

الشباب والرياضة تُطبق التصويت الإلكتروني في انتخابات الاتحاد العام للكشافة

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة وضعت استراتيجية التحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة بحيث يكون التصويت الكترونيًا في جميع انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وكل الهيئات التابعة للوزارة.


وأشار الوزير إلى أهمية هذا الملف، مؤكدًا أنه سوف يتم تطبيقه خلال الانتخابات القادمة بعد دراسة كل أوجه العملية الالكترونية لضمان شفافية الانتخابات بكل الوسائل التي ستضعها الوزارة مع الجانب الفني لوزارة التخطيط والجانب الإشرافي القضائي لهيئة النيابة الإدارية.


وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة نجحت من قبل في تجربة الانتخابات الالكترونية من خلال برلمان الشباب وجمعية المرشدات الكشفية، مؤكدًا أن الوزارة  تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحدًا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

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الشباب والرياضة تُطبق التصويت الإلكتروني في انتخابات الاتحاد العام للكشافة

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