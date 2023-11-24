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رياضة

10 ميداليات حصيلة بعثة شباب رفع الأثقال ببطولة العالم بالمكسيك

رحمة السيد لاعبة
رحمة السيد لاعبة منتخب رفع الأثقال، فيتو

رفع الأثقال، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحية وتقدير وإشادة لبعثة منتخب رفع الأثقال للشباب، بعد تحقيق 10 ميداليات متنوعة في بطولة رفع الأثقال بالمكسيك تحت 20 عامًا.

ميدالية ذهبية واحدة وأربع ميداليات فضية وخمس برونزيات

ونجح شباب الأوناش بعد منافسات قوية للغاية ببطولة العالم تحت ٢٠ سنةُ وفي أول مشاركة لمعظم اللاعبين، من حصد عشرة ميداليات متنوعة، بواقع ميدالبة ذهبية واحدة  و٤ فضيات وخمسة برونز.

وزير الرياضة يُشيد بنتائج بعثة شباب رفع الأثقال ببطولة العالم في المكسيك


أحرز ذهبية الخطف محمد عبد المنعم، واللاعب السيد علي حصل علي ثلاثة ميداليات منها إثنين فضة وواحدة برونز، وتالقت فاطمة صادق وأحرزت فضيتين، وحصدت رحمة أحمد ثلاث ميداليات برونز.

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وأكد الوزير علي أن وزارة الشباب والرياضة ماضية العزم في تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولًا إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.


وتقدم الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالشكر والتقدير والامتنان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه الدائم، لشباب رفع الأثقال في البطولة، وكذلك الدعم اللامحدود لرياضة رفع الأثقال المصرية نحو تتويجات عالمية.

 

قائمة منتخب رفع الأثقال
 

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من:

الناشئين: علي عطية وزن 61 كجم - مازن شريف وزن 81 كجم - سعيد هلال وزن 96 كجم - محمود حسني وزن 96 كجم - حلمي عبد الباري وزن 55 كجم - محمد عبد المنعم وزن 81 كجم.

الناشئات: فاطمة صادق وزن 81 كجم - شيماء خالد وزن +87 كجم - حنين أحمد وزن 64 كجم - رحمة أحمد وزن 76 كجم - حبيبة سعد وزن 45 كجم.

 

ويقود المنتخب المصري فنيًا في منافسات البطولة الثنائي إسماعيل سنوسي، ويسري شلالي، تحت اشراف  علاء الدين حسن كامل المدير الفني للمنتخبات الوطنية لرفع الأثقال.

 

رفع الأثقال مستمر في الأولمبياد


وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية بشكل رسمي على استمرار رياضة رفع الأثقال ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

رفع الأثقال، فاطمة أحمد تضيف ميداليتين لمصر في بطولة العالم

رفع الأثقال، 8 ميداليات لمنتخب الناشئين في بطولة العالم بالمكسيك

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